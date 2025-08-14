Sospechoso de asesinar a joven madre en parque infantil descuenta un año de prisión preventiva

El Juzgado Penal de Cartago impuso a un hombre de apellidos Solano Solano un año de prisión preventiva como sospechoso de asesinar a una joven madre en un parque infantil.

Mónica Chaves Solano, una joven madre de 25 años que fue asesinada. El sospechoso es un sujeto de apellido Solano, de 24 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El sujeto de 25 años es señalado por las autoridades como el presunto autor del crimen de Mónica Solano Chaves, cuyo cuerpo lo encontró una mujer la mañana del 10 de agosto en una zona de recreación en Blanquillo de Oreamuno, Cartago.

De acuerdo con la investigación, Solano Solano atacó a la víctima con un arma blanca y le provocó lesiones en el rostro, el abdomen y la pelvis, el imputado fue detenido la mañana del martes 12 de agosto cuando llegó a la sede del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, para denunciar un robo del que supuestamente fue víctima.

Ese mismo día la Policía Judicial allanó la casa del imputado que se ubica en San Blas en El Guarco.

La fiscalía de la Vieja Metrópoli informó de que al sospechoso lo investigan por simulación de delito, suplantación de identidad y robo agravado.

Mónica de 25 años era madre de una niña de 6 años y otro menor de 8, vivía cerca del sitio en donde fue asesinada.