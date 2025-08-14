Sospechoso de asesinar a joven madre en parque infantil descuenta un año de prisión preventiva

El Juzgado Penal de Cartago impuso a un hombre de apellidos Solano Solano un año de prisión preventiva como sospechoso de asesinar a una joven madre en un parque infantil.
