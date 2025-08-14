Sucesos

Sospechoso de asesinar a joven madre en parque infantil descuenta un año de prisión preventiva

Crimen fue descubierto el domingo 10 de agosto en Blanquillo, Oreamuno de Cartago

Por Christian Montero

El Juzgado Penal de Cartago impuso a un hombre de apellidos Solano Solano un año de prisión preventiva como sospechoso de asesinar a una joven madre en un parque infantil.








BlanquilloParque infantilCartagoHomicidioMónica Solano Chaves
