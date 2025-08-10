Sucesos

Vecina encuentra cuerpo de mujer con heridas de arma blanca en parque infantil de Cartago

Según el reporte inicial, la mujer presentaba lesiones graves en el abdomen y otras zonas del cuerpo

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Keyna Calderón
El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook.
El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook. (Facebook/El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioCartago
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.