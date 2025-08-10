Vecina encuentra cuerpo de mujer con heridas de arma blanca en parque infantil de Cartago

(Facebook/El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook.)

El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook.

Este domingo, alrededor de las 8 a.m., fue hallado el cuerpo de una mujer con múltiples heridas de arma blanca en un parque infantil de la urbanización Blanquillo, ubicada en el cantón de Oreamuno, Cartago.

La víctima, identificada preliminarmente como Sánchez y de unos 31 años, fue encontrada por una transeúnte que alertó a las autoridades. Según el reporte inicial, la mujer presentaba lesiones graves en el abdomen y otras zonas del cuerpo.

“Preliminarmente, se trata de una aparente habitante de calle con heridas en el abdomen”, explicó Erick Calderón, director regional de la Fuerza Pública en Cartago.

Paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al sitio, confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales al momento de la atención y que había sufrido agresiones visibles en la cara, cabeza, abdomen y pelvis.

Además, indicaron que el cuerpo presentaba evidencias de haber sido despojado de la ropa y estiman que la muerte ocurrió al menos cuatro horas antes del reporte.

Una vecina de la comunidad de Blanquillo en Oreamuno de Cartago, reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer, quien habría sido atacada con arma blanca en un parque infantil. (Keyna Calderón/Foto: Keyna Calderón)

Luis Chaves, paramédico de la Cruz Roja en Paraíso, detalló que la escena fue entregada a la Fuerza Pública, que mantiene el área acordonada a la espera de la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Hasta el momento no se reportan detenidos por este caso. Con este hecho, la cifra de homicidios en Cartago asciende a 37 en lo que va del año, dentro de un total nacional que supera los 538 casos.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias de este crimen.