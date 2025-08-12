Cae sospechoso de asesinar a joven madre en parque infantil de Cartago

Un hombre de apellidos Solano Solano fue detenido como sospechoso de asesinar a Mónica Solano Chaves, de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo 10 de agosto en un parque infantil en Blanquillo de Oreamuno de Cartago.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, tuvieron a cargo el arresto del imputado menos de 48 horas después de ocurrido el crimen.

La víctima, quien era vecina de la zona y madre de una niña de 6 años y un varón de 8, fue atacada con un arma blanca; presentaba heridas en la cara, el abdomen y la pelvis, además de varios golpes.

El descubrimiento del cadáver lo hizo una mujer quien caminaba por la zona y alertó a las autoridades policiales mediante la línea 911, el caso conmocionó a toda la comunidad ya que Mónica era conocida en el lugar.

Según estableció de manera preliminar la Policía Judicial, horas antes de que ocurriera el crimen el sospechoso y la víctima estuvieron en otro punto cercano e incluso pasaron minisúper de la zona.

El móvil del asesinato sigue bajo investigación, una fuente cercana al caso dijo a La Nación que una de las hipótesis que se analizan es si pudo tratarse de un ataque sexual, aunque para eso deberán hacer una serie de análisis.

Entre las diligencias pendientes está un allanamiento a una vivienda que es de mucho interés para las autoridades y que se ejecutará en las próximas horas.

Solano Solano permanece detenido en las celdas del OIJ de Cartago hasta concluir varias diligencias tras lo cual será remitido a la fiscalía de Cartago en donde lo indagarán.