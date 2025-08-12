Sucesos

Cae sospechoso de asesinar a joven madre en parque infantil de Cartago

Crimen fue descubierto la mañana del domingo en la comunidad de Blanquillo en Oreamuno

Por Christian Montero

Un hombre de apellidos Solano Solano fue detenido como sospechoso de asesinar a Mónica Solano Chaves, de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo 10 de agosto en un parque infantil en Blanquillo de Oreamuno de Cartago.








Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

