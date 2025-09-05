‘Solo Dios sabe cómo nos guió para llegar ahí’, relata vaqueano que encontró a Rodrigo Badilla en cerro Pico Blanco

Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años, fue reportado como desaparecido hace 10 días, en el cerro Pico Blanco, en Escazú. La mañana de este jueves, Yosen Rosas, un vaqueano de la zona, halló el cuerpo sin vida en las cercanías de la entrada del cerro, donde se encontró su motocicleta color verde con negro, que conducía habitualmente.

Los familiares reportaron la desaparición del hombre el pasado 25 de agosto ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que dejara de contestar el teléfono y no llegara a casa a la hora del almuerzo.

Ese día, la motocicleta color verde con negro, que Rodrigo conducía habitualmente, apareció en la entrada de un sendero de Pico Blanco, en una zona muy frecuentada por senderistas,

Badilla, según publicó su hija María José en redes sociales, siempre estaba pendiente del teléfono, porque su trabajo lo obligaba a mantenerse atento a mensajes y llamadas, por lo que fue atípico que perdiera comunicación con sus allegados.

“Solo Dios sabe cómo nos guió para llegar ahí con la hija y con la esposa”, manifestó Rosas, afectado por la situación. “A pesar de que uno ayuda y anda en esto, uno es humano y se resiente”, añadió.

Según explicó a La Nación, el cuerpo del fallecido estaba a escasos metros de los senderos principales del cerro, a tan solo 400 metros de la zona donde se encontró la motocicleta y donde se instaló el campo base para la búsqueda. Pese a la cercanía, el terreno es complejo y la vegetación es densa.

Desde que se reportó la desaparición de Rodrigo, un amplio operativo de búsqueda, orquestado por la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos, se mantuvo en el bosque durante tres días, con canes, drones y decenas de socorristas distribuidos en la zona. El 28 de agosto se suspendió el rastreo, pues no se hallaron indicios.

Las densas montañas de Pico Blanco son frecuentadas por senderistas. Foto: José Campos.

Pese a ello, los familiares continuaron recorriendo el bosque con ayuda de vaqueanos hasta que, la mañana de este jueves, dieron con su ubicación.

“Sé que mi papá se fue sabiendo que tenía una hija que era capaz de arrancarse el corazón para dárselo, Dios me dio fuerza para no agotarme físicamente y mentalmente. (...) Te amo a como me diste las fuerzas para encontrarte en una forma tan traumática, me la vas a dar para seguir adelante”, escribió María José, su hija, en su perfil de Facebook.

Luego del hallazgo, Rosas dio aviso a las autoridades, y agentes de las Secciones de Delitos Varios y de Inspecciones Oculares de la Policía Judicial se apersonaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e inspeccionar la zona.

Badilla fue llevado a la Morgue Judicial para realizarle la autopsia y determinar la causa de su muerte. El fallecido era soltero y registraba su domicilio en San Antonio de Escazú.