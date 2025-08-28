Sucesos

75 horas desaparecido: Cruz Roja mantiene búsqueda de hombre extraviado en Pico Blanco

Rodrigo Badilla fue reportado como desaparecido el pasado lunes 25 de agosto

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años, conducía habitualmente una motocicleta color verde con negro. Sin embargo, desde el lunes 25 de agosto, a eso de las 11 a. m., perdió contacto con sus familiares cercanos y nunca llegó a casa a la hora del almuerzo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo BonillaDesaparecidoPico BlancoEscazú
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.