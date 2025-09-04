Rodrigo Badilla, desaparecido en Pico Blanco, fue hallado sin vida este jueves

Rodrigo Badilla desapareció la mañana del lunes 25 de agosto en el cerro Pico Blanco.

El cuerpo de Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado 25 de agosto, fue hallado sin vida la mañana de este jueves, montaña adentro, en el cerro Pico Blanco, en Escazú.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un vaqueano, vecino de la zona, fue quien halló los restos y dio aviso a los familiares y a las autoridades.

Los agentes de las Secciones de Delitos Varios y de Inspecciones Oculares de la Policía Judicial se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, así como la inspección ocular en el sitio donde fue encontrado el hombre.

Desde la tarde del lunes los cuerpos de emergencia buscan a don Rodrigo en Pico Blanco. (Cruz Roja)

El cuerpo de Badilla, será llevado a la Morgue Judicial, para que se le realice la autopsia y se determine la causa de la muerte.

Badilla estuvo desaparecido durante 11 días. Sus familiares reportaron que nunca llegó a la hora del almuerzo y dejó de contestar su teléfono. En la entrada de Pico Blanco solo de halló su motocicleta color verde con negro, la cual conducía habitualmente.

Luego de tres días de un amplio operativo de búsqueda orquestado por la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos, se suspendió el rastreo, pues no se hallaron indicios.