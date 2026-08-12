Sindicato del AyA pide a la institución rendir cuentas sobre cortes de agua en la GAM tras muerte de padre e hijo en incendio

Incendio acabó con la vida de dos personas la madrugada del lunes 10 de agosto del 2026, en Metrópolis de Pavas. Foto: Bomberos

El Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Sitraa) solicitó a la institución rendir cuentas sobre los protocolos para la modificación de caudales y el abastecimiento de agua en la Gran Área Metropolitana (GAM), así como sobre los procedimientos de atención de emergencias.

La solicitud la envió este miércoles el secretario general del sindicato, Mario Rodríguez Bonilla, a la Gerencia General y a la Presidencia Ejecutiva del AyA, dos días después de la muerte de Eduardo Francisco Pérez Badilla y su hijo, de 14 años, quienes pidieron agua durante varios minutos desde la parte alta de una vivienda de tres plantas en Metrópolis de Pavas, poco antes de que esta colapsara con ambos adentro.

Ese mismo día, vecinos de la zona denunciaron a La Nación que llevan dos años sin tener agua por las noches. El suministro se corta a diario desde las 9 p. m. hasta las 4 a. m.

Eduardo Francisco Pérez Badilla y su hijo, de 14 años, pidieron agua por varios minutos ante de morir en un incendio en su vivienda. (Jose Cordero/José Cordero)

Los residentes indicaron que, pese a los gritos del padre y su hijo, no pudieron ayudarlos porque no tenían agua y narraron que, a la llegada de Bomberos, el caudal tampoco fue suficiente para atender la emergencia con rapidez.

El Departamento de Ingeniería de Bomberos confirmó a este diario dicha situación.

El sindicato argumentó que la información solicitada es de interés público porque las modificaciones de caudal pueden tener incidencia directa no solo sobre los usuarios del servicio, sino también sobre la disponibilidad de agua para la atención de incendios y otras emergencias por parte del Cuerpo de Bomberos.

El Organismo de Investigación Judicial y Bomberos investigan las causas del incendio. (Jose Cordero/José Cordero)

Coordinación con Bomberos

El sindicato exigió a la Gerencia General y a la Presidencia Ejecutiva explicar si existe algún protocolo o procedimiento entre el AyA y Bomberos relacionado con modificaciones de caudal o presión que puedan afectar la disponibilidad de agua para los hidrantes y la atención de incendios.

Asimismo, requirió indicar si la entidad cuenta con algún protocolo de emergencia para incrementar temporalmente el flujo de agua en determinada zona cuando así lo requiera Bomberos para atender un incendio u otra situación.

Protocolos de reducción de caudal o abastecimiento

Por medio del correo electrónico, Sitraa también pidió a los altos mandos de la institución especificar si existen lineamientos para modificar el caudal en determinadas zonas de la GAM.

Además, solicitó una copia íntegra y actualizada de los protocolos, en caso de que existan, así como el nombre, el centro de trabajo y el salario devengado de los funcionarios encargados de elaborar esos documentos.

El sindicato exigió detallar cuáles son los criterios técnicos que utiliza el AyA para determinar cuándo procede modificar el caudal en una determinada zona y cómo se puede garantizar la trazabilidad de esas decisiones.

En el documento consta también la petición del detalle sobre la dependencia desde la cual se ejecutan las modificaciones al recurso hídrico, cuál es la participación del Centro de Control del AyA y la información sobre los funcionarios a cargo.

Asimismo, requirieron informar cuáles son los funcionarios responsables de atender, de manera urgente, las solicitudes relacionadas con el suministro de agua para emergencias en la Región Metropolitana.

Horarios y zonas sometidas a reducción

En el texto, Rodríguez Bonilla exigió explicar si hay zonas de la GAM donde se vayan a efectuar recortes de agua durante este mes de agosto, así como los horarios, los días, la duración, el porcentaje de reducción y la fecha desde la cual se implementa la medida.

Solicitó, incluso, indicar si el Centro de Control conserva registros históricos de las órdenes de reducción, aumento o modificación de caudal y presión efectuadas en los sistemas de la GAM.