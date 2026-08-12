Sucesos

Sindicato del AyA pide a la institución rendir cuentas sobre cortes de agua en la GAM tras muerte de padre e hijo en incendio

El secretario general del sindicato, Mario Rodríguez Bonilla, además pidió información sobre protocolos para la atención de incendios

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Por Natalia Vargas
Incendio acabó con la vida de dos personas la madrugada del lunes 10 de agosto del 2026, en Villa Esperanza de Pavas. Foto: Bomberos
Incendio acabó con la vida de dos personas la madrugada del lunes 10 de agosto del 2026, en Metrópolis de Pavas. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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