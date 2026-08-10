Sucesos

Corte de agua dificultó rescate de padre e hijo en incendio en Pavas: ‘¿Cómo los vamos a ayudar si no hay agua?’

El incendio cobró la vida de un hombre de 66 años y de su hijo, de 14. La falta de agua en el barrio impidió que los vecinos ayudaran a las víctimas y complicó las labores de los Bomberos.

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Por Natalia Vargas
10/08/2026, San José, Pavas, Metropolis 2, incendio en dos casas de habitación donde fallecieron dos personas.
Vecinos observaban las labores de Bomberos y de agentes del Organismo de Investigación Judicial desde el otro lado de la cinta policial. (Jose Cordero/José Cordero)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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