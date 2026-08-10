Sucesos

Adulto mayor y menor de 13 años mueren en incendio que afectó dos viviendas en Pavas

Bomberos confirmó el hallazgo de la segunda víctima cerca de las 6:10 a. m. de este lunes, luego de varias horas de búsqueda entre los escombros de una de las estructuras

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Por Cristian Mora
Adulto mayor y menor de 13 años mueren en incendio de viviendas en Pavas
El incendio afectó dos viviendas. Bomberos utilizó personal especializado y unidades caninas durante la búsqueda de la segunda víctima. (Bomberos/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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