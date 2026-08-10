Adulto mayor y menor de 13 años mueren en incendio que afectó dos viviendas en Pavas

El incendio afectó dos viviendas. Bomberos utilizó personal especializado y unidades caninas durante la búsqueda de la segunda víctima.

Un adulto mayor y un menor de 13 años murieron durante un incendio que afectó dos viviendas la madrugada de este lunes en Villa Esperanza, en Rincón Grande de Pavas, San José.

La emergencia fue reportada a la 1:29 a. m. y fue atendida por la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos.

Inicialmente, los equipos de emergencia localizaron al menor de edad fallecido dentro de una de las casas, mientras que familiares y vecinos indicaron que había un adulto mayor desaparecido.

Bomberos confirmó cerca de las 6:10 a. m. de este lunes el hallazgo de la segunda víctima, luego de varias horas de búsqueda en el inmueble.

Según información suministrada por familiares y vecinos a los bomberos, en la vivienda se encontraban un adulto mayor y un menor de 13 años. La identidad de las víctimas no ha trascendido.

El fuego afectó aproximadamente 400 metros cuadrados correspondientes a las dos viviendas. Los bomberos lograron proteger otros 2.400 metros cuadrados de construcciones cercanas.

Por su parte, la Cruz Roja informó que también valoró a cuatro personas en condición estable, ninguna.

Compleja búsqueda entre los escombros

La búsqueda de la segunda víctima se complicó debido al colapso de una las viviendas y a la gran cantidad de mobiliario, maquinaria, bicicletas y otros objetos de gran tamaño en su interior.

Ante esas condiciones, Bomberos informó que incorporó al equipo G-USAR (Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano) para estabilizar la estructura y permitir el ingreso seguro de los rescatistas. También participó la Unidad Operativa Canina.

Según información proporcionada a Bomberos por familiares y vecinos, el adulto mayor que permanecía desaparecido se dedicaba a recolectar y vender diferentes equipos y artículos, lo que explicaría la gran cantidad de objetos presentes dentro de la casa.

Las labores se realizaron en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las casas del incendio están en investigación.

Con este incendio, el Cuerpo de Bomberos contabiliza 648 incendios estructurales en lo que va del 2026.

Además de 16 personas encontradas sin vida en incendios estructurales durante este año.