Sucesos

‘¡Papi, salgamos!’: vecinos relatan minutos de angustia durante el incendio en Pavas que mató a padre e hijo

Las llamas comenzaron a consumir la casa de Eduardo Francisco Pérez Badilla poco después de la 1 a. m. de este lunes. En cuestión de pocos minutos, entre gritos, la estructura colapsó

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Por Natalia Vargas
10/08/2026, San José, Pavas, Metropolis 2, incendio en dos casas de habitación donde fallecieron dos personas.
Las llamas consumieron 350 metros cuadrados y afectaron otras tres casas. (Jose Cordero/José Cordero)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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