Siete policías municipales de Heredia son detenidos por presunta requisa violenta

Siete policías municipales de Heredia fueron detenidos este lunes por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y abuso sexual, informó el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron el 28 de setiembre, frente a un lavacar. Según un video que circuló en redes sociales, los oficiales abordaron a un hombre y lo requisaron de forma violenta, aunque él no presentó ninguna resistencia.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción decomisó prueba de interés para el caso, como videos, cámaras corporales y roles de servicio.

Los imputados son cinco hombres de apellidos Barrientos Céspedes, Chacón Cordero, Monge Pagani, Solano Vaglio, Guadamuz Vargas y dos mujeres: Artavia Campos y Mesén Muñoz.

“Todos serán trasladados a la Fiscalía para la toma de declaración indagatoria y posteriormente se valorará la situación particular de cada uno, para determinar la solicitud de medidas cautelares”, indicó el Ministerio Público.

El caso se tramita en el expediente 25-007824-0059-PE.

Carlos Bonilla Brenes, subjefe de la Policía Municipal de Heredia, declaró que “por parte de este gobierno local, ponemos a disposición todo lo que requieran las instancias judiciales para poder llegar a la verdad real de los hechos. Le decimos a la ciudadanía que el servicio no se va a ver afectado”.

El municipio detalló, a través de su oficina de prensa, que la alcaldesa, Ángela Aguilar, solicitó una investigación preliminar a la Dirección Jurídica para recomendar si procede o no abrir un procedimiento disciplinario administrativo.