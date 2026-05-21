Siete abogados notarios detenidos por aparente red que legalizaba carros robados ‘gemeleados’: así operaban

La organización presuntamente utilizaba a siete notarios y tramitadores ante el Registro y DECRA para gemelear automóviles, estafando a 19 personas por ¢167 millones.

Una organización sospechosa de robar vehículos, alterar su identidad y venderlos como legales fue desarticulada este jueves durante 14 allanamientos en Cartago, San José y Alajuela.

Entre los 12 detenidos figuran siete abogados notarios, así como el aparente líder del grupo, un hombre de apellido Arley, capturado en Oreamuno de Cartago.

La investigación, desarrollada desde el 2023 por la Sección de Robo de Vehículos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto con la Sección de Legitimación de Capitales, permitió vincular a la estructura con al menos 19 casos de vehículos robados que luego eran “gemeleados” para introducirlos nuevamente en el mercado nacional.

Así operaban los sospechosos

Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector a.i. del OIJ, la organización se encargaba de recibir carros robados, modificarles la identidad y realizar todos los trámites necesarios para aparentar legalidad antes de venderlos a personas que desconocían la situación.

“Son vehículos que habían sido robados, los habían mudado, por decirlo de alguna forma en el argot policial, y les habían dado documentos, placas, todos los trámites necesarios, y era una afectación importante”, indicó Muñoz.

Las autoridades estiman que las pérdidas económicas para las víctimas ascienden a ¢167 millones.

La estructura criminal, en apariencia, contaba con funciones específicas. Algunos integrantes se encargaban de tramitar documentos y registros, mientras otros buscaban compradores y publicaban los vehículos para la venta.

Los siete abogados notarios detenidos son sospechosos de colaborar con los trámites registrales para dar apariencia de legalidad a los automotores.

Un operativo de 14 allanamientos del OIJ permitió desmantelar una red sospechosa de robo de vehículos y contrabando de licores que operaba en Cartago desde 2023. (OIJ/Captura de pantalla)

Víctimas se dieron cuenta durante inspección vehícular

La investigación inició luego de que varias personas denunciaron irregularidades cuando llevaban sus vehículos a revisión en Dekra o iban a hacer algún trámite a otra entidad. En esos procesos descubrían que ya existía otro automóvil con características idénticas y registros similares.

De acuerdo con la Policía Judicial, algunos de los vehículos fueron sustraídos en Panamá y posteriormente trasladados a Costa Rica para ser comercializados.

Negocio paralelo de contrabando

Además del negocio con vehículos robados, las autoridades señalaron que la organización aparentemente expandió sus operaciones hacia el contrabando de licor, cigarrillos y vapeadores.

Durante los allanamientos, los agentes encontraron cantidades importantes de licor y mercancía de aparente contrabando en varios locales comerciales vinculados al grupo. Por esta razón, en el operativo también participa la Policía de Control Fiscal.

“Estaban diversificando las funciones, ya no solamente con el tema de vehículos, sino en el tema de contrabando también”, agregó Muñoz.

Decomisos

Hasta el momento, hay 12 personas detenidas -entre ellas, el presunto líder y los siete abogados-, y las autoridades han decomisado desde dinero en efectivo hasta computadoras.

¢180.000

$1.237 dolares

8 celulares

4 indicios de documentos

1 dispositivo USB

5 computadoras portátiles

Por el momento, las operaciones se mantienen en curso en Oreamuno y La Unión de Cartago; Catedral, Aserrí, Pavas, Pérez Zeledón, Desamparados, Hatillo y San Sebastián de San José; así como en Poás, de Alajuela.