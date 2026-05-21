Sucesos

Siete abogados notarios detenidos por aparente red que legalizaba carros robados ‘gemeleados’: así operaban

El OIJ desarticuló en Cartago, San José y Alajuela a una banda presuntamente liderada por un hombre de apellido Arley que vendía carros robados y contrabandeaba licores

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Por Yucsiany Salazar
La organización presuntamente utilizaba a siete notarios y tramitadores ante el Registro y DECRA para gemelear automóviles, estafando a 19 personas por ¢167 millones.
La organización presuntamente utilizaba a siete notarios y tramitadores ante el Registro y DECRA para gemelear automóviles, estafando a 19 personas por ¢167 millones. (OIJ/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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