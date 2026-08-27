Sentencian a extesorero acusado por millonario desfalco en bóveda del Banco Nacional

Ricardo Alonso Olivas Valle, extesorero del Banco Nacional, es el único sentenciado por el multimillonario robo a la bóveda de la entidad. La imagen corresponde a noviembre del 2023, poco antes de someterse a una audiencia de medidas cautelares en los tribunales de Goicoechea.

El extesorero del Banco Nacional, Ricardo Alonso Olivas Valle, fue sentenciado, la tarde de este jueves, a 330 años de cárcel por 33 delitos de peculado.

Olivas fue señalado como el único responsable de sustraer ¢3.294 millones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional de Costa Rica, caso que se conoció públicamente en octubre del 2023.

“Es la mayor sustracción de dinero en efectivo, cometida en perjuicio de una institución pública en nuestro país”, dijo el juez Franz Paniagua, al justificar el monto de la pena.

El Ministerio Público responsabilizó a este funcionario por la pérdida del dinero de la bóveda y lo acusó por la comisión de 33 delitos de peculado y le dictó 10 años de cárcel por cada delito. El ente fiscal sostuvo, tanto en la acusación como en el contradictorio, que Olivas habría sacado el dinero en fajos de billetes ocultos en sobres de manila.

Por las normas del concurso material, la sentencia se readecuó a 30 años en prisión. Esto aplica cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos y se sanciona sumando las penas que corresponden por cada delito, sin que la suma pueda superar el triple de la pena mayor impuesta.

Condenan a extesorero del Banco Nacional a 30 años de cárcel por delitos de peculado

Durante el debate, que se extendió por casi tres meses, se revisó una gran cantidad de prueba. El tribunal escuchó a testigos y peritos y, a solicitud de la defensa, se observaron aproximadamente 700 videos de cámaras de seguridad de las bóvedas del banco estatal.

La pieza acusatoria, además, señalaba una coincidencia entre las supuestas sustracciones de dinero y compras millonarias de lotería que Olivas realizaba, aparentemente, con fajos de dinero que contenían billetes de hasta ¢50.000.

El juicio llegó a su fin el 13 de agosto de este año y, en etapa de conclusiones, Luis Venegas y Eduardo Jiménez, los abogados del imputado, solicitaron al tribunal la absolutoria por duda de su cliente. También hicieron la salvedad de que, en caso de una condena, se le imponga la sanción mínima por un solo delito de peculado y no la pena máxima por 33 delitos de peculado.

Por su parte, los fiscales Ronald Segura y Carlos Manuel Benítez habían pedido un total de 396 años de prisión, aunque la pena se readecuaba a 36 por regla del concurso material.

El juez Fran Paniagua, al centro, leyó la sentencia contra el extesorero del Banco Nacional, acusado de 33 delitos de peculado por la sustracción millonaria en la bóveda de la entidad, conocida en octubre del 2023. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)

El Ministerio Público insistió en que Olivas sustraía el dinero de la caja fuerte en sobre de manila. (Foto: Cortesía de Telenoticias para La Naci)

El 4 de agosto, nueve días antes de que finalizara el juicio, Olivas rechazó todos los cargos y afirmó que compraba montos millonarios en lotería con los premios que obtenía de la Junta de Protección Social.

El ahora condenado deberá descontar ocho meses de prisión preventiva mientras adquiere firmeza la sentencia. No obstante, sus abogados defensores, Eduardo Jiménez y Luis Venegas, confirmaron que apelarán lo resuelto.

Entre otros razonamientos, Jiménez consideró que el fallo es especulativo porque no se logró acreditar cuántos billetes y de cuáles denominaciones habrían sido sustraídos.

Banco Nacional celebra sentencia

Casi una hora después de conocer la parte dispositiva del fallo, el Banco Nacional (BN) emitió un comunicado en el que celebran la resolución emitida, calificada como un “paso relevante” para esclarecer los hechos y sentar responsabilidades.

Además de afirmar que la entidad colaboró con todo lo necesario durante el proceso judicial, reiteró que fue la principal víctima del robo, que no solo se tradujo en una afectación patrimonial significativa, “sino también en un importante impacto reputacional para la institución, al afectar la confianza pública depositada en una organización responsable de resguardar recursos de los costarricenses”.

“El Banco Nacional continuará atendiendo las etapas procesales que correspondan y respaldará todas las acciones orientadas a la determinación integral de responsabilidades y a la recuperación de los recursos involucrados, conforme lo dispongan las autoridades competentes. Asimismo, mantendrá su participación activa en las demás causas relacionadas con este caso que continúan su trámite en sede judicial”, agrega.

Por último, en el comunicado se asegura que el banco fortaleció sus mecanismos de control, supervisión, gestión de riesgos y gobierno corporativo, con el objetivo de prevenir situaciones similares y robustecer permanentemente sus estándares de integridad institucional.

Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.