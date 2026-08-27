Sucesos

Sentencian a extesorero acusado por millonario desfalco en bóveda del Banco Nacional

El juicio por el caso conocido como Gallo Tapado se extendió por casi tres meses en los Tribunales de Goicoechea

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Por Natalia Vargas

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09/11/2023. Segundo Circuito Judicial, Goicoechea. Hora: 02:00 p.m. NOTA: VALORAR SI PUEDEN SALIR LOS ROSTROS DE LOS SOSPECHOSOS. Este jueves inicia la audiencia preliminar en el caso llamado Gallo Tapado, relacionado con la sustracción de ¢3.200 millones del Banco Nacional. En la foto, los sospechosos ingresan a la Sala de Juicio #10. Fotos: Mayela López
Ricardo Alonso Olivas Valle, extesorero del Banco Nacional, es el único sentenciado por el multimillonario robo a la bóveda de la entidad. La imagen corresponde a noviembre del 2023, poco antes de someterse a una audiencia de medidas cautelares en los tribunales de Goicoechea. (MAYELA LOPEZ)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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