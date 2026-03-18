Sucesos

Sentenciado en Panamá el femicida de Perla Lagos Oporta, asesinada en Golfito

Condena se impuso en el Juzgado de Garantías del Circuito de Chiriquí, en Panamá

EscucharEscuchar
Por Vanessa Loaiza N.

El femicida de Perla Morena Lagos Oporta, asfixiada el 26 de octubre en unas cabinas en Río Claro de Golfito, Puntarenas, fue condenado a 25 años de prisión en Panamá.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Perla Lagos OportaFemicidiosentencia
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.