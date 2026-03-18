Sentenciado en Panamá el femicida de Perla Lagos Oporta, asesinada en Golfito

El femicida de Perla Morena Lagos Oporta, asfixiada el 26 de octubre en unas cabinas en Río Claro de Golfito, Puntarenas, fue condenado a 25 años de prisión en Panamá.

Luego de cometer el crimen, el sujeto, de apellidos González Gutiérrez, huyó a aquel país, donde fue detenido y enjuiciado, según confirmó este miércoles el Ministerio Público.

Una vez detenido en Panamá, la fiscalía tica solicitó su extradición; sin embargo, la misma fue rechazada debido a que el imputado también posee nacionalidad panameña.

Por esta situación, y ante solicitud de la Unidad de Género de la Fiscalía de Golfito, González fue enjuiciado en el Juzgado de Garantías del Circuito de Chiriquí, en Panamá, utilizando la prueba aportada por autoridades de nuestro país. El pasado 6 de marzo se dictó la sentencia.

El crimen

Perla Lagos, de 35 años, nació en Nicaragua, era naturalizada costarricense y mamá de una bebé que hoy tiene 13 meses de nacida. En apariencia, trabajaba en un callcenter y fue un compañero de trabajo quien alertó a las autoridades en octubre pasado de que algo pasaba con la mujer, ya que llevaba dos días sin saber de ella.

Las cámaras de las cabinas permitieron identificar al sospechoso del homicidio, que salió del inmueble solo, pero Perla, su pareja sentimental, nunca lo hizo.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer en el baño de una de las habitaciones. Tenía uno de sus pómulos hundido y hematomas en los brazos. Además, se ubicaron rastros de sangre en el colchón y en el suelo, hacia la salida de la habitación.

Gutiérrez, supuestamente era agresivo y alquilaba desde hacía tres meses la cabina donde fue hallada sin vida Lagos Oporta. De acuerdo con la Policía Judicial, ambos habrían discutido poco antes de que Perla falleciera.

La sentencia fue comunicada el 10 de marzo a la Unidad de Género de la Fiscalía de Golfito, mediante una misiva en la que las autoridades judiciales panameñas agradecieron “al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial y a la Fuerza Pública de Costa Rica por la colaboración conjunta que permitió esclarecer el caso”.