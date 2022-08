Tres náufragos llevados a Isla del Coco llegarán a costa de Puntarenas la próxima semana

En condiciones que se desconocen y serán investigadas, el navío donde viajaban los tres ticos se incendió. Un velero los rescató y los llevó a Isla del Coco. (Alonso Tenorio)

El director ejecutivo del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), Rafael Gutiérrez, confirmó que tres náufragos costarricenses que fueron rescatados el lunes 8 de agosto y llevados al día siguiente a la Isla del Coco, serán trasladados a Puntarenas en los próximos días.

El funcionario indicó que existen sospechas de que la lancha en que viajaban estuviese relacionada con narcotráfico, lo cual no se pudo confirmar ni descartar, pues por ahora se desconoce que pasó con ella luego de que se quemó.

Por el momento, solo se sabe que un velero de turismo llamado “Power of two” los rescató y los llevó a la isla, donde se les brinda ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, se coordina el traslado cuyo costo es muy elevado y sería asumido por varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), que se organizan para el pago de la lancha.

“En la isla se les albergó. Existen sospechas, aunque es algo que no podemos confirmar, de que puede haber algún nexo con el tema de narcotráfico, por lo que estamos coordinando con Guardacostas y el sector privado para sacarlos lo más rápido posible y esperamos que entre este sábado y domingo el operativo quede listo para su ejecución”, dijo Gutiérrez.

Así las cosas, el viaje que desde Puntarenas dura 36 horas de ida y 36 de vuelta podría culminar la semana entrante.

Como Guardacostas no tiene los recursos para enviar una lancha a la isla, lo que harán es disponer de dos oficiales de ese cuerpo de Seguridad Pública que irían en la lancha particular, en un operativo coordinado por el SINAC y en el que varios funcionarios de esa entidad coadyuvarán para el traslado de los náufragos, cuyas identidades no fueron dadas a conocer, pues de momento están indocumentados.

Una vez en tierra firme serán recibidos por autoridades judiciales para las averiguaciones del caso sobre la identidad y determinar lo que corresponda, pues ellos perdieron los documentos.

Gutiérrez agregó que es la primera vez que le corresponde coordinar el traslado de náufragos hacia tierra continental.

Sin detalle exacto de quiénes son Copiado!

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Guardacostas y viceministro de Seguridad Pública, Martín Arias, dijo que se trata de unos posibles pescadores que tuvieron un incendio a bordo y que fueron rescatados por un velero que iba hacia Panamá y que los interceptó a unos 100 kilómetros de la Isla del Coco, lugar al que los trasladaron.

Agregó que familiares de alguno de ellos estaban consiguiendo ayuda con un barco pesquero que los fuera a recoger. “Nosotros no tenemos en este momento condiciones de ir, tampoco las fragatas de norteamericanos, por lo que el Minae está coordinando la salida”, dijo.

Afirmó que desconoce si alguno de los náufragos es familia de Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, y dijo que de momento es muy aventurado decir si alguno es nieto o tiene algún vínculo, como ha trascendido inicialmente.

“De momento esa persona (Bell Fernández) no tiene pendientes causas judiciales por delitos graves ni está en prisión. Los Tribunales de Limón lo habían absuelto por el caso de una propiedad en Portete y creo que habían archivado el caso”, dijo el viceministro Arias.

Ahora se espera que el caso quede concluido la semana entrante mediante el traslado a cargo de la embarcación privada. Se descartó la opción es que salgan en la embarcación que tiene contrato con el Sinac para el relevo de personal en la isla, pues ingresa hasta el 29 de agosto.

Colaboró el periodista Juan Fernando Lara