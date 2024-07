PANI resalta el rol de los padres en la prevención del ‘bullying’

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) destaca la importancia del rol de los padres de familia al conversar con los menores sobre situaciones de bullying o acoso escolar en centros educativos, con el objetivo de prevenirlas en el futuro. La institución subraya que las vacaciones de medio año son un momento propicio para abordar estos temas y crear conciencia al respecto.

El pronunciamiento del PANI surge tras la detención de un adolescente de 16 años, la madrugada de este martes, sospechoso de agredir a una compañera de colegio en San Carlos, Alajuela. El arresto se produjo luego de que el lunes 8 de julio se viralizara en redes sociales un video que muestra el momento en que el menor, rodeado de otros compañeros dentro de un bus, golpea, pisa, arrastra por el suelo, jala del cabello y escupe a otra colegiala.

Carol Guzmán, psicóloga del Patronato, enfatizó en la relevancia de que los padres estén al tanto de los comportamientos de sus hijos, ya que los niños y niñas que sufren acoso suelen presentar cambios en su conducta. Estos pueden pasar inadvertidos cuando están en situaciones de vulnerabilidad emocional.

Según la experta, es crucial observar si comienzan a experimentar trastornos del sueño, aislamiento, intranquilidad, ansiedad, problemas de alimentación, retrocesos en el desarrollo (como no querer o poder realizar actividades que ya habían dominado: ir al baño o no mojar la cama, como cuando bebés, por ejemplo), excusas para no asistir a la escuela, marcas en la piel y otros comportamientos diferentes a los habituales.

Recomendaciones del MEP

En mayo del 2023, el Ministerio de Educación Pública (MEP) también emitió una serie de recomendaciones para los padres o encargados de familia, con el fin de mejorar la escucha hacia el niño o adolescente afectado y la comunicación con la escuela o colegio.

Entre las sugerencias, Educación resalta lo siguiente:

Comunicar cualquier situación de la que tengan conocimiento sobre situaciones de bullying que estén o que podrían estar ocurriendo, y seguir los consejos proporcionados para atender el caso.

que estén o que podrían estar ocurriendo, y seguir los consejos proporcionados para atender el caso. Mantener una comunicación fluida y participar en los proyectos del centro educativo.

Escuchar con respeto y evitar comentarios como “son cosas de niños” o “no es para tanto”.

No minimizar ni ignorar las quejas de los estudiantes. Es crucial que los menores perciban que son escuchados y tomados en cuenta. Para ello, se debe establecer un canal de comunicación que permita a sus hijos expresarse libremente.

Realizar las gestiones de denuncia y comunicación sobre las agresiones con privacidad y cautela para evitar represalias, amenazas y agravios adicionales.

Estar atentos a sus hijos e hijas. Para ello, se debe observar cualquier cambio en su comportamiento general, así como revisar constantemente el cuaderno de comunicación.

No brindar recomendaciones que fomenten acciones violentas hacia sus pares (es decir, evitar que los niños busquen responder con violencia hacia sus compañeros).

No confrontar a los estudiantes señalados como posibles responsables de la conducta, sino recurrir a la institución para reportar la situación.

