La alerta sobre una situación anormal en la casa de Miranda la reportó un vecino al Sistema de Emergencias 9-1-1. El testigo, quien pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo: “Yo escuché un escándalo, como una discusión en esa casa y minutos después escuché unos gritos de una mujer que decia ‘no me maten, no me maten, auxilio, auxilio”, narró el vecino.