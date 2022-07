Mitad de robos de vehículos por exceso de confianza ocurren en Guanacaste

La mitad de los robos de vehículo ocurridos entre 2021 y 2022 debido al exceso de confianza de la víctima se registraron en la provincia de Guanacaste, según los datos de denuncias recibidas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las estadísticas muestran que de los 420 robos por exceso de confianza denunciados entre el 1.° de enero del 2021 y el 28 de junio del 2022, 210 fueron en Guanacaste, exactamente un 50%, lo que la convierte en la provincia con la mayor cantidad de denuncias de este tipo, superando por 58 al segundo lugar, Alajuela. Esto contrasta con la suma total de robos de vehículo, pues de los 5.384 reportes acumulados a la fecha, solo el 7,2% (390) ocurrieron en la provincia guanacasteca.

Entre los cantones guanacastecos con mayor incidencia de robo por exceso de confianza se encuentran Liberia, con 20 denuncias, Santa Cruz (18), Nicoya (13), Cañas (10), Carrillo (siete) y Tilarán (siete).

El fiscal de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Esteban Chavarría, explicó que esta modalidad de robo consiste en, por ejemplo, dejar el auto abierto o con las llaves puestas en vía pública. Este comportamiento, aseguró Chavarría, está asociado con la gran presencia de turistas en las playas guanacastecas.

Las bandas se desplazan a diferentes zonas en la periferia para buscar carros para robar. Foto: Shutterstock.

El fiscal aseguró que “la persona se confía en torno a la cultura que tienen otros países, donde incluso dejan el carro afuera de la casa, ingresan y dejan hasta la puerta abierta y a veces la llave puesta ahí”.

“Sitios concurridos como playas, lugares de recreo de los turistas, en las afueras de los bares, es donde estas personas aprovechan la sustracción de estos automotores”, añadió.

Esta facilidad para robar automóviles es de conocimiento de grupos criminales, que se trasladan desde la Gran Área Metropolitana hasta las zonas costeras para aprovecharse de la confianza de las personas.

“Se dan fenómenos de que delincuentes de la capital aprovechan desplazamientos a las zonas turísticas del país, y de ahí sustraen esos automotores para desplazarlos a sitios en la capital, donde ellos ya tienen todo listo para desarmar y disponer de estos automotores”, detalló Chavarría.

Robos de vehículo en últimos cinco años San José lidera en robos totales, pero en Guanacaste se dan más robos por confianza FUENTE: Estadísticas policiales OIJ || Infografía / LA NACIÓN.

En San José, Heredia y Cartago, en contraparte, los robos por confianza son mucho menos comunes que en Guanacaste, a pesar de tratarse de provincias más pobladas.

En la capital solo se registraron 24 robos en los últimos dos años, mientras que en Heredia hubo 19 denuncias y en Cartago 29.

“En la GAM, por la alta incidencia, la gente no suele dejar las llaves pegadas en la puerta o en el llavín de ignición, que sí se da en estas zonas de provincias alejadas, como Guanacaste o el Pacífico Central”, explicó el fiscal.

No obstante, en las provincias más urbanizadas sí predomina el robo por descuido, que aunque suena similar al robo por confianza, existen diferencias.

“Por descuido es que yo dejo el carro en vía pública y me voy a hacer las diligencias y cuando regreso ya no está, por confianza yo entro al supermercado y dejo la puerta abierta un momento porque nada más voy a sacar las bolsas de ahí y llego, esa es la diferencia, que yo me confío por unos instantes”, detalló Chavarría.

En los últimos dos años, los ciudadanos denunciaron 2.763 robos por descuido, lo que la convierte en la categoría más común dentro del robo de vehículo. 932 de estos robos ocurrieron en San José, 695 en Alajuela y 468 en Heredia. En contraste con el robo por confianza, en esta categoría Guanacaste ocupa el último lugar, con 75 denuncias en dos años.

Seguido del robo por descuido, el más común es el cocherazo, con 1.085 denuncias entre 2021 y 2022. En esta categoría, los delincuentes sustraen el carro directamente desde la cochera de su víctima.

Alajuela es la provincia que por mucho registra más cocherazos, con 486 (44,8% del total registrado en el periodo), seguida por San José (188) y Heredia (126).

En el caso del robo de vehículo por asalto, que consiste en utilizar la violencia para sacar a la persona de su auto y robárselo, los ciudadanos realizaron 862 denuncias, la mayor cantidad en San José (317), la segunda en Limón (198), y en tercer sitio Alajuela (161).

Además de la actividad criminal en la GAM, las bandas dedicadas a los asaltos también se trasladan a zonas como Limón.

“En Limón la estadística por asalto es mayor, a raíz de peticiones de vehículos específicos. Por ejemplo, una persona tiene un Toyota Hilux moderno, lo chocan y no tenía seguro, y si es un vehículo con sistema de seguridad con chip que arranca únicamente el vehículo con la llave de ignición, el cliente peticiona a la organización criminal un vehículo con iguales características, van a sustraer esos vehículos que no tienen la posibilidad de sustraerlo por otra modalidad, eso es lo que suele darse”, indicó el fiscal.

También es frecuente, explicó Chavarría, que se roben vehículos por medio de asalto para cometer otros delitos, como asaltos, traslado de drogas u homicidios.

Este tipo de robo de automóviles ejecutado por organizaciones criminales es un fenómeno de vieja data en el país, aseguró Chavarría. Estos grupos están conformados por ladrones, mecánicos y hasta abogados notarios que se encargan de registrar el auto robado de manera fraudulenta para engañar a un posible comprador, lo que lleva a que en ocasiones haya dos carros con la misma placa.

Para evitar comprar un auto robado, Chavarría recomendó a la población comprar vehículos en puntos de venta consolidados, sospechar cuando el precio es más bajo de lo normal y revisar en el Registro Nacional el estado del automotor, “porque a veces aparece en la página que ese vehículo tuvo una colisión y usted lo ve intacto”.