La madre del joven peluquero recordó aquellos duros momentos: "Como a la 1 a. m. (del lunes) empezó a llamarme. Me decía que le dolía mucho el estómago y fue cuando empezó a vomitar. No paraba. Me decía: ‘Ma, no me dejés solo; ma, no me dejés solo’. Yo le decía: ‘¿Qué es lo que tenés, qué fue lo que tomaste’. No me contestaba nada y me decía que le dolía el estómago.