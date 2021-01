“Gente linda y hermosa, por favor no caigan en las garras de personas malas, inescrupulosas, vagabundas, sin nada que hacer en sus vidas. Hace días están haciendo en vivos a mi nombre, siempre cambian el nombre y me tienen bloqueada para que yo no pueda reportarlo (...), seamos más maliciosos”, alertó la presentadora e influenciadora de 28 años en sus redes sociales.