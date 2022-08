Cuidado con intento de estafa en que criminales se hacen pasar por la Interpol

Correos electrónicos fingiendo ser la Policía Internacional (Interpol), es el nuevo intento con el que criminales buscan estafar costarricenses. Según una alerta del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), han circulado correos con información falsa en donde sujetos se hacen pasar como miembros de este cuerpo policial.

En apariencia los ciudadanos reciben información falsa proveniente de diferentes direcciones como: injonction_sdlc@gmail.com, mamanshitu0681@gmail.com, tabifidele@gmail.com, mediante las cuales les hacen llegar documentos que indican como título “INTERPOL” y utilizan el logo de la Policía Internacional.

En estos correos, los sospechosos envían una carta de convocatoria en donde se cita a la persona por supuestamente cometer delitos como tenencia de pornografía infantil, pedofilia, exhibicionismo, pornografía cibernética tráfico sexual o pederastia, entre otros.

“Se aclara que la oficina central de Interpol no está enviando ningún tipo de información mediante correo electrónico; además, no utiliza ese tipo de formularios ni realiza ese tipo de comunicados para personas particulares, así que se solicita a la población hacer caso omiso a este tipo de correos y no contestarlos, pues podrían ser víctima de algún una estafa u otro tipo de delito”, indicó el OIJ en un comunicado de prensa.

Envían correos electrónicos utilizando el nombre e imagen de la Policía Internacional (Interpol), para hacerle creer a la persona que se le cita a una convocatoria por la comisión de un supuesto delito.

Ministerio Público alerta sobre estafadores que se hacen pasar por funcionarios municipales

Casos similares

En junio pasado, el Ministerio Público alertó sobre una nueva modalidad de estafa, en la que un falso funcionario municipal insta a la persona a ingresar a vínculos sospechosos y a brindar datos personales.

La advertencia llegó luego de una denuncia realizada por un vecino de La Unión de Cartago, quien reportó haber sido contactado para realizar un supuesto trámite de declaración de bienes inmuebles que estaba pendiente ante la municipalidad de ese cantón.

El intento de estafa inició por medio de un correo electrónico, en que el falso funcionario le pide ponerse al día con la gestión municipal. El correo también incluía varios enlaces que aseguraban ser de la Municipalidad de La Unión; horas después, el presunto estafador llamó al hombre por medio de WhatsApp, para ofrecerle ayuda para completar el trámite vía telefónica.

Primero, el falso funcionario solicitó datos relacionados con un bien inmueble, los cuales son públicos. Luego, preguntó información sobre las cuentas bancarias y contraseñas de la persona, lo cual le hizo percatarse a la víctima de que estaba siendo objeto de estafa y cortó la llamada.

El mismo número volvió a llamarlo al día siguiente, sin embargo, no contestó.

Estos son los guiones usados por reclusos para estafar personas

Los delincuentes pueden insistir incluso después de que la persona les ha colgado. Imagen con fines ilustrativos (Alejandro Gamboa Madrigal)

“A raíz de este caso, la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen reitera a la ciudadanía el llamado a no brindar datos privados mediante llamadas telefónicas que dicen ser de entidades públicas o instituciones financieras, puesto que ninguna de estas solicita ese tipo de información por esta vía”, agregó el Ministerio Público.