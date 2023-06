Con despido de 4 policías, Seguridad Pública cierra caso por robo de armas en Academia

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante legal de cuatro policías y confirmó su despido por incumplimiento de los protocolos de seguridad durante el robo de un arsenal ocurrido en la Academia Nacional de Policía en Pococí, Limón, el 27 de febrero de 2021.

Se trata de funcionarios apellidados Villalobos Vargas, Gutiérrez Montero, Fuentes Jiménez y Jiménez Abarca. Según la institución, un desacato de ellos permitió un grupo de delincuentes ingresar a las instalaciones de la Academia y sustraer 25 armas, seis chalecos antibalas, así como varios radios de comunicación, cargadores y municiones.

En ese entonces el director de la Academia era el actual viceministro de Seguridad Erick Lacayo, quien no se encontraba en Pococí cuando ocurrió el robo.

Al día siguiente, gracias a una acción conjunta entre la Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el arsenal pudo ser recuperado.

Las armas estaban en una casa a 500 metros de la academia. En dos allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se detuvo a dos de los sospechosos del robo, de apellidos González y Cortés, y se les decomisó evidencias, así como drogas que al parecer vendían en la zona y una moto robada.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, los funcionarios despedidos quebrantaron disposiciones contenidas en el Manual de Ética y Valores para el personal de esa cartera.

Dos de los policías involucrados no portaban chaleco antibalas, radios de comunicación ni sus armas reglamentarias, mientras que los otros dos no cumplieron adecuadamente con la vigilancia y protección de la infraestructura, además de no reportar las novedades cuando los delincuentes ingresaron a la sede de la academia.

Desde el inicio, se sospechó de la colaboración a lo interno para que el golpe fuera perpetrado y fue así como se detuvo en Liberia a dos sujetos de apellidos González Albenda, de 35 años y Cortés Ampié, de 27, quienes con otro sospechoso de apellido Espinoza, habrían contactado a oficiales de la Fuerza Pública para robar el arsenal donde iban 10 subfusiles.

A raíz de ese robo, el Ministerio de Seguridad ordenó al año siguiente que la persona a cargo de esa academia estuviera destacado en ella.

El ministro Zamora resaltó la investigación interna realizada durante dos años, la cual brindó oportunidades para que los funcionarios cuestionados y su abogado presentaran sus descargos como corresponde; pese a ello, quedó en firme el despido de los cuatro según la resolución N°1156-IP-2021-DDL del 24 de septiembre de 2021.