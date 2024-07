Bombero que quemaba enjambres ahora tiene su propio criadero de abejas

Por años, Víctor Hernández López, conocido como Mambo, lidió con enjambres y panales de la misma forma que todo el Cuerpo de Bomberos: quemándolos para deshacerse de ellos rápidamente y dejar tranquilas a las personas que pedían auxilio.

Pero, al igual que Bomberos, Mambo tomó conciencia de la dramática reducción en la población mundial de abejas debido al cambio climático, la agricultura intensiva, los plaguicidas, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Fue así como, hace tres años, Mambo no solo cambió su forma de remover panales en casas y zonas públicas, sino que se apasionó por la crianza y cuidado de las abejas, aprendió su importancia ambiental, cómo funcionan los panales, y creó su apiario personal a pocos metros de su casa, en Puerto Viejo de Sarapiquí, donde cuida por cuenta propia de 15 colmenas de tipo cordovan y africanizadas.

“Desgraciadamente, yo maté no sé cuántas colmenas, no sé cuántos enjambres. Hice un desastre de abejas que ahora me ‘agüeva’ porque antes nosotros como bomberos podíamos salir a atender, en una semana, seis o siete colmenas o enjambres. Ahora, la población ha disminuido un montón. Ahora, en una semana, podemos salir, si acaso, una vez; en un mes podemos salir una vez. De ahí fue donde nació la idea de no matarlas”, contó Mambo, quien entró hace 16 años como voluntario al Cuerpo de Bomberos y se convirtió en bombero permanente hace 13 años.

“Cuando dijeron: ‘¿A quién le damos las abejas?’, yo dije: ‘Aquí no hay apicultores, voy a meterme fuerte en esta vara’. Parte de tener abejas es poder devolverle un poquito al planeta por todas las que maté”, reconoce.

Además de cuidar las abejas, ahora vende miel pura y espera, en un futuro no muy lejano, crear un proyecto para atraer turistas a su apiario, –ya bien conocido en zona como apiario El Mambo– y enseñar sobre la importancia de este insecto polinizador.

Mambo cuida de abejas cordovan y africanizadas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Su interés por la apicultura lo llevó a incursionar también en otras disciplinas. “Cuando uno es apicultor, también tiene que ser veterinario, doctor, agrónomo, ingeniero forestal, meteorólogo”, mencionó.

Por ejemplo, adquirió un conocimiento detallado sobre las plantas y frutas que las abejas polinizan, como el aguacate, el rambután (mamón chino), cítricos y manzanas.

¿Por qué estos frutos necesitan de las abejas? Cuando ellas salen a buscar su alimento, se meten en las flores y su cuerpo cubierto de pelos recoge el polen que necesitan para ellas y para la colonia. Al moverse entre las flores, mueven el polen a las partes femeninas de la flor, fertilizan el óvulo y se forman las semillas, para que luego nazcan nuevos frutos.

En busca de la abeja reina

Consciente de la importancia de las abejas, Mambo compró una sierra de mesa, taladro y tablas de madera para armar las cajas que contienen los panales.

Leyó, se unió a la Asociación de Apicultores de la Zona Norte y, con la guía de apicultores experimentados, descubrió el impresionante mundo de las abejas. Aprendió que un panal tiene una abeja reina, que pone huevos fertilizados que se convierten en obreras (hembras infértiles), y no fertilizados, que son los zánganos; es decir, los machos de la colmena.

Cuando el panal necesita una abeja reina, las obreras nodrizas (las más jóvenes) alimentan una larva con una sustancia producida por ellas mismas, llamada jalea real, que la vuelve fértil y más grande que el resto.

Las abejas siguen a su reina adonde vaya, y así es como se logra quitar un panal sin necesidad de matarlas: se atrapa a la reina dentro de una cápsula plástica, se mete en una caja y, después de unos minutos, el resto de la colmena la seguirá y esa caja se convertirá en el nuevo panal.

El apiario cuenta con 15 colmenas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Mambo espera abrir su apiario al público dentro de algunos años, para concientizar sobre el cuido de las abejas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Con esta cápsula plástica, Mambo atrapa a la abeja reina para atraer la colmena hacia ella. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Yo estoy trabajando y estoy viendo; muchas veces, dentro de la colmena, ellas mismas me indican dónde está la reina, porque las abejas siguen a la reina. Entonces, tal vez uno está haciendo el rescate y manipulando, y de pronto nada más se ve que gran parte de las abejas se mueven para un lado”, explicó.

Muchas veces, los bomberos reciben llamados por enjambres migratorios, y aunque las personas se enojan, estos usualmente no son removidos, a menos de que estén cerca de un hospital o escuela, porque son abejas que solo pararon allí para descansar mientras buscan un lugar para instalar su nuevo panal. Son más tranquilas, pues aún no tienen un panal que defender y en cuestión de tres días se van a ir.

La captura de la reina requiere de mucho cuidado porque ella es muy sensible, detalló Mambo. Si la aprieta mucho, la puede dejar estéril, y al quedar estéril las mismas abejas la matan, y enseguida empieza el proceso para que surja una nueva reina. Si por alguna razón hay dos reinas, las abejas matarán a una de ellas, o las reinas lucharán entre sí a muerte.

“Las reinas tienen que poner cierta cantidad de huevos por día. Si esa reina merma eso, la matan y sacan una reina nueva”, indicó.

Actualmente, Mambo está en el equipo de rescate acuático de Bomberos, pero también se encarga personalmente de quitar panales a lo largo de Sarapiquí, e incluso recibió un llamado de un equipo de producción de una serie extranjera en Liberia, Guanacaste.

“Ya la gente no llama a Bomberos, me llama a mí directo. Ya mi número es público, todo el mundo lo tiene”, contó entre risas. Si es cerca, él no cobra nada, pero si tiene que moverse más de 10 kilómetros, pide que al menos le ayuden con el combustible.

5.300 casos atendidos por Bomberos en el 2024

Luis Fernando Salas Sánchez, director operativo de Bomberos, detalló que desde el 2018 empezaron a modificar el procedimiento con las abejas, el cual cambió a nivel legal desde que se aprobó la Ley 9929, vigente desde febrero del 2021, legislación que también disminuyó la carga de trabajo para esta institución.

Esta norma declaró de interés público la apicultura y declaró el 20 de mayo como el Día Nacional de las Abejas. También encomendó al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) la recuperación y el manejo de enjambres y colmenas, y les dejó a los bomberos solamente los casos de emergencia.

Salas explicó que, en lo que va de este año, han atendido cerca de 5.300 casos, una disminución considerable al compararlos con los más de 17.000 casos anuales que solían atender antes de la entrada en vigencia de la Ley 9929.

La norma indica que “de acuerdo con su disponibilidad material”, los enjambres recuperados podrán ser entregados al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que se encargará de entregarlos a las personas apicultoras adscritas al Programa Nacional de Apicultura de Senasa. En caso de no poder entregarlos al MAG, el Cuerpo de Bomberos podrá entregarlos a apicultores cercanos al lugar del incidente”.

Lo complejo para Bomberos es buscar un apicultor que les reciba las abejas, pues primero tienen que ponerlas en cuarentena, porque se corre el riesgo de que trasladen alguna enfermedad que les afecte el apiario. Si no encuentran a ningún apicultor, la última opción es liberarlas en campo abierto.

“Hemos tenido algunos inconvenientes porque hay personas que llaman y pretenden que el Cuerpo de Bomberos vaya y quite, por ejemplo, una colmena que está establecida, que tiene dos años o que tiene seis meses, y eso no califica como una emergencia; entonces, al que le toca responder es al Senasa”, indicó.