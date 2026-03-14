Sucesos

¿Seguir a una ambulancia para saltarse la presa? Esta imprudencia puede costarle caro

Tras bloqueo al paso de ambulancias con menores críticos, la Policía de Tránsito detalla las multas por no ceder el paso a emergencias.

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Por Yucsiany Salazar
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Cruz Roja y Bomberos afirman que bloqueos a ambulancias son frecuentes. Foto: Cruz Roja







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AmbulanciasEmergencias
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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