¿Seguir a una ambulancia para saltarse la presa? Esta imprudencia puede costarle caro

Luego del reciente caso en el que una ambulancia, con un menor de un año en estado crítico, enfrentó serias dificultades para avanzar en carretera, la Policía de Tránsito recordó las sanciones estipuladas por ley para quienes obstaculicen el paso de vehículos de emergencia.

Según explicó Danny Villalobos, oficial de Tránsito, la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (N.° 9078) establece castigos económicos específicos. Las multas se dividen en dos categorías principales:

Aprovechamiento del paso: Según el artículo 145L, los conductores que sigan a una ambulancia para adelantar o avanzar entre el tráfico se exponen a una multa de ¢122.000 .

Según el artículo 145L, los conductores que sigan a una ambulancia para adelantar o avanzar entre el tráfico se exponen a una multa de . Obstrucción directa: Según el artículo 105C, quienes no cedan el paso o irrespeten la prioridad de circulación de estas unidades enfrentan sanciones cercanas a los ¢60.000.

Bloqueo por motociclistas

El suceso más reciente ocurrió la noche del jueves 5 de marzo. Una ambulancia privada trasladaba a un niño intubado hacia el Hospital Nacional de Niños (HNN) por la ruta 27. Durante el trayecto, un grupo de motociclistas no solo ignoró las sirenas, sino que realizó piruetas en la vía, impidiendo el avance del vehículo médico.

Motociclistas bloquean el paso a ambulancia que trasladaba a un menor de un año

Carlos Jiménez, director del centro médico, confirmó que el paciente ingresó después del tiempo estimado debido al bloqueo. Pese a la demora, el menor ha mostrado una evolución favorable y, desde las 6:00 a. m. de este viernes, ya no requiere ventilación mecánica.

Un patrón de imprudencia

Tanto la Cruz Roja Costarricense como el Cuerpo de Bomberos comentaron que este tipo de conductas son recurrentes y ponen vidas en riesgo:

Bloqueo de instalaciones: La Cruz Roja denunció que es común encontrar vehículos estacionados frente a las salidas de los comités, lo que retrasa la respuesta inicial ante un llamado de auxilio. En presas: Bomberos señaló que es común que conductores usen el paso de la unidad de emergencia para “saltarse la presa”. Agregó que esto aumenta el riesgo de colisiones que dejan a la ambulancia fuera de servicio.

Un evento similar se registró en la ruta 1 hace una semana, cuando una unidad de Bomberos trasladaba a un niño crítico desde el Aeropuerto Juan Santamaría. En esa ocasión, varios vehículos aprovecharon el despliegue para adelantar, comprometiendo la seguridad del traslado.

Ante esta situación, las autoridades reiteran el llamado a conductores: respetar el paso de los vehículos de emergencia.

“La recomendación para los conductores es mantener la calma, no realizar maniobras bruscas ni frenar de golpe. Se debe ceder el paso de forma inmediata y, en caso de congestionamiento, moverse hacia los lados para habilitar un pasillo central“, concluyó Villalobos.