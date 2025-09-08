Se fugó hace 4 años y cayó al volver: detenido en Costa Rica tras cumplir condena en Estados Unidos

El hombre fue detenido la tarde de este lunes.

Un hombre que se fugó de la justicia costarricense hace cuatro años fue detenido este lunes en el Aeropuerto Juan Santamaría tras ser deportado de Estados Unidos, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El sujeto, de apellido Sandí y de 34 años, era requerido en Costa Rica como sospechoso de narcotráfico y robo agravado, y además debía cumplir una condena de ocho años. La orden de captura fue emitida por el Juzgado Penal de Puntarenas en el 2021, lo que generó una alerta internacional.

El OIJ luego constató que Sandí cumplía otra condena de cárcel en Estados Unidos, por lo que le pidieron a las autoridades de dicho país que lo deportaran una vez culminara la condena.

LEA MÁS: La Interpol detiene en Costa Rica a empleado de Datasys para extraditarlo a Guatemala

Esa deportación se concretó este lunes a las 12:35 p. m., cuando los agentes de Interpol-San José, junto a la Policía Profesional de Migración, detuvieron al hombre en el aeropuerto y lo pusieron a las órdenes de las autoridades judiciales.

Este lunes, el OIJ también detuvo a un hombre requerido por la justicia en San Juan de Dios de Desamparados.

Se trata de un adulto mayor de apellido Castro, de 69 años, quien era buscado pues sobre él pesaba una sentencia de 10 años y seis meses por abuso sexual contra persona menor de edad.

La orden de captura fue emitida el 27 de agosto por el Tribunal Penal de Desamparados.