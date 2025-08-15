La Interpol detiene en Costa Rica a empleado de Datasys para extraditarlo a Guatemala

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) detuvieron en Costa Rica, el 5 de agosto, a un ciudadano guatemalteco de apellidos Lemus Herrera, con el objetivo de extraditarlo a Guatemala.

Según el medio CR Hoy, el hombre labora como gerente de tesorería regional de la empresa de proyectos tecnológicos Datasys. En Guatemala, en tanto, el diario La Prensa Libre lo identificó como el representante legal de Datasys en este país vecino.

El OIJ explicó que la captura ocurrió en la vía pública en Sabana oeste, San José, luego de un largo operativo para ubicar al hombre. En su país de origen, lo investigan por los presuntos delitos de malversación de fondos, fraude en la contratación pública y legitimación de capitales, por hechos que habrían ocurrido desde el 2020.

La captura de Lemus fue solicitada por un tribunal penal de Guatemala desde junio, acción que generó una alerta internacional. El OIJ se comunicó con la oficina de Interpol en Guatemala y, en conjunto, lograron determinar que el hombre se encontraba en suelo costarricense.

De acuerdo con el diario guatemalteco Prensa Libre, Lemus es investigado con motivo del Caso Trep, en el que se investiga un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) que Datasys vendió al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y que fue utilizado en los comicios del 2023.

El Ministerio Público del país centroamericano sospecha de una supuesta sobrevaloración en la compra del sistema, al grado de que solicitó el retiro de la inmunidad a cuatro magistrados electorales que salieron del país después de que perdieron su fuero, el 30 de noviembre del 2024.

Ahora, el hombre deberá enfrentar el proceso de extradición hacia su país ante el Tribunal Penal de I Circuito Judicial.

Hombre de apellidos Lemus Herrera fue capturado el pasado 5 de agosto en Sabana oeste por orden de la Interpol. Ahora, enfrentará un proceso de extradición a Guatemala. (OIJ/OIJ)

CR Hoy reportó que, según la gerente de Recursos Humanos de Datasys Group, Vera Ramos, Lemus Herrera trabaja para la compañía desde el 2017 y se encontraba en Costa Rica desde hace dos años.