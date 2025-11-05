Ruta 32: MOPT da nueva actualización sobre cierre por deslizamientos

El MOPT mantiene el cierre temporal de la ruta 32.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó de que la ruta 32, que conecta San José con Limón, continuará cerrada.

El Ministerio explicó el martes que los problemas están en el kilómetro 31, debido a las condiciones inestables.

Según explicó esa institución, continúan los trabajos de remoción de material, aunque este vuelve a caer constantemente, y las condiciones del tiempo no son las mejores.

El MOPT advirtió de que no es posible proyectar una hora de apertura este jueves.

Como rutas alternas, se recomienda el paso por Vara Blanca (solo para automóviles livianos), la ruta 10 (Turrialba–Siquirres) y Bajos de Chilamate–Vuelta de Kooper.