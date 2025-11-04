Sucesos

MOPT da malas noticias para usuarios del Zurquí en ruta 32

El Ministerio actualizó la situación vial por el Zurquí.

Por Sebastián Sánchez
La ruta 32, que conecta San José con el Caribe, reabrió este domingo después de un cierre de 48 horas por fuertes lluvias. Se insta a los conductores a tener precaución.
