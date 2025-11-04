MOPT da malas noticias para usuarios del Zurquí en ruta 32

El paso por el Zurquí en la ruta 32, que comunica San José con Guápiles, permanecerá cerrado este martes debido a las condiciones inestables en el kilómetro 31, según anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Las autoridades informaron de que mañana (miércoles 5 de noviembre) se realizarán nuevas valoraciones técnicas para determinar si es posible una reapertura. De momento, según el MOPT, “no es posible proyectar una hora tentativa para habilitar el tránsito”.

Como rutas alternas, se recomienda el paso por Vara Blanca (solo para automóviles livianos), la ruta 10 (Turrialba–Siquirres) y Bajos de Chilamate–Vuelta de Kooper.