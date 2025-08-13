Ruta 32: derrumbe obliga nuevo cierre

El material desprendido cayó sobre la vía cerca del túnel Zurquí (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenaron el cierre preventivo de la ruta 32 la mañana de este lunes, debido a la caída de material en el kilómetro 28, cerca del túnel.

La situación obstruye el paso, por lo que la carretera se encuentra cerrada desde la madrugada.

La decisión fue tomada como medida de precaución ante el riesgo de nuevos deslizamientos producto de las fuertes lluvias y mientras se retiran los materiales caídos.

El evento interrumpe la vía que comunica San José con Limón, donde comúnmente se han presentado deslizamientos y caídas de árboles en época lluviosa.

La cartera recomendó a los conductores acudir a rutas alternas por Turrialba, Vara Blanca (solo vehículos livianos) y Vuelta de Kooper.