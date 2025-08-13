Sucesos

Ruta 32: derrumbe obliga nuevo cierre

Caída de material y riesgo de nuevos deslizamientos condujeron a cierre preventivo este miércoles

Por Juan Fernando Lara Salas
El material desprendido cayó sobre la vía cerca del túnel Zurquí (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:
Ruta 32DerrumbesCierreMOPTTunel
Juan Fernando Lara Salas

