Rodrigo Chaves se queja por decomiso de videos en restaurante Limoncello

La Fiscalía de Género investiga si el presidente Rodrigo Chaves se habría reunido con un medio de comunicación en un restaurante de San José, para tratar el caso del director del OIJ, Randall Zúñiga, en la pesquisa figura la presidenta ejecutiva del Inamu, Yerlin Zúñiga.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, se quejó este mediodía porque la Fiscalía decomisó los videos de seguridad del restaurante Limoncello, en el distrito Carmen, en San José, donde habría coincidido con Douglas Sánchez y Jorge Obando copresentadores del programa Octavo Mandamiento, del canal OPA, el viernes anterior.

“Que la Fiscalía andaba recogiendo ahora en la mañana el video para ver si yo había almorzado con dos periodistas, porque puede haber una causa penal porque un presidente se reúna a almorzar con dos periodistas. Así gasta su plata la Fiscalía.

“Fueron al restaurante Limoncello esta mañana para recoger el video de la evidencia del crimen enorme de si Rodrigo Chaves y doña Pilar Cisneros nos juntamos a almorzar con Jorge Obando y Douglas Sánchez”, ironizó el mandatario durante su habitual conferencia de prensa de los miércoles.

Una fuente allegada al caso confirmó que el decomiso, efectivamente se ejecutó, pero en horas de la tarde.

Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, aclaró que la Fiscalía de Probidad investiga la supuesta reunión del presidente Rodrigo Chaves con miembros de un medio de comunicación, como parte del caso contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por presuntos delitos sexuales.

“Es parte de la investigación, todavía estamos en ese proceso”, indicó Díaz al ser consultado sobre el caso. La semana anterior, la Fiscalía ya había decomisado videos del medio digital CRHoy relacionados con el mismo tema.

El jerarca del Ministerio Público señaló que se trata de “una investigación en trámite” y que están avanzando en lo que corresponde con la Fiscalía de Probidad.

Díaz también confirmó que se investigan supuestas presiones que habría recibido una vecina de Turrialba, por parte de funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), para que denunciara al director del OIJ. “Sí, eso es parte de esa misma investigación y como le digo se encuentra en trámite”, afirmó.

Consultado sobre si la pesquisa va dirigida hacia la presidenta ejecutiva del Inamu Yerlin Zúñiga Céspedes y la abogada de esa institución Claudia Blanco, el fiscal general aclaró que de momento se investiga contra ignorado. “No tenemos determinada a una persona, estamos en una etapa inicial, recabando toda la información para poder determinar si existe o no alguna responsabilidad de algún funcionario público u otra persona”, explicó.

Respecto a la relevancia que podría tener la supuesta reunión en el restaurante, Díaz señaló que es difícil determinarlo en esta etapa. “De momento es difícil decir si es relevante o no, como le digo, estamos en una etapa de investigación y cuando se tengan más elementos, esa posible cita podría ser relevante o tal vez sea completamente irrelevante”, indicó el fiscal general.

El caso contra Zúñiga incluye denuncias por presuntos delitos sexuales interpuestas por tres mujeres adultas. El jefe policial, quien fue suspendido 15 días hábiles de su cargo, niega las acusaciones y asegura que algunas de las imágenes que circulan son montajes digitales para desacreditarlo y argumenta que se trata de un ataque político.