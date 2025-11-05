Sucesos

Rodrigo Chaves se queja por decomiso de videos en restaurante Limoncello

Cita habría ocurrido la semana anterior en restaurante Limoncello. En el local coincidieron Pilar Cisneros, Rodrigo Chaves, Douglas Sánchez y Jorge Obando, de OPA.

Por Christian Montero
Caso Randall Zúñiga
La Fiscalía de Género investiga si el presidente Rodrigo Chaves se habría reunido con un medio de comunicación en un restaurante de San José, para tratar el caso del director del OIJ, Randall Zúñiga, en la pesquisa figura la presidenta ejecutiva del Inamu, Yerlin Zúñiga. (La Nación/Canva)







