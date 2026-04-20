Robó una verdulería y a dos ciclistas: lo condenan a más de 7 años de prisión en Heredia

Un hombre fue condenado por asaltos en Heredia. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellidos Vargas Víquez fue condenado a 7 años y 8 meses de cárcel por cometer una serie de robos, incluyendo a una verdulería a dos ciclistas en Heredia.

Según confirmó el Ministerio Público, a Vargas se le inculpó el delito de robo agravado, y la pena fue dictada por el Tribunal Penal de la provincia el pasado viernes 17 de abril.

De acuerdo con los hechos probados en juicio, el primer robo ocurrió el 16 de setiembre de 2020 en una verdulería ubicada en San Rafael.

En ese lugar, el ahora condenado utilizó un arma de fuego para intimidar a las personas presentes y obligarlas a entregar celulares, bolsos y cerca de ¢800.000 en efectivo. Luego escapó junto a otro hombre que no ha sido identificado.

Meses después, el 16 de enero de 2021, Vargas volvió a actuar bajo un patrón similar en el mismo cantón. Esta vez, interceptó a dos personas que realizaban deporte en horas de la mañana. Bajo amenaza con arma de fuego, les robó bicicletas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Mientras la sentencia queda en firme, Vargas Víquez deberá permanecer en prisión preventiva.