Sucesos

Robó una verdulería y a dos ciclistas: lo condenan a más de 7 años de prisión en Heredia

El Tribunal Penal de Heredia dictó 7 años y 8 meses de cárcel contra un hombre de apellidos Vargas Víquez por robo agravado

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Por Yucsiany Salazar
Un hombre fue condenado por asaltos en Heredia. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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