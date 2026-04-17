OIJ detiene a hombre en bicimoto sospechoso de abusar de mujeres ciclistas en Heredia

OIJ capturó a un hombre de 28 años sospechoso de atacar a mujeres ciclistas mientras él se desplazaba en bicimoto, en Heredia.

Un hombre de 28 años, de apellido Navarrete, fue detenido la mañana de este viernes 17 de abril como sospechoso de cometer varios abusos sexuales contra mujeres que practicaban ciclismo en vía pública, en Heredia.

La captura fue realizada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras una serie de diligencias que permitieron vincularlo con hechos ocurridos entre noviembre del 2025 y abril del 2026 en el cantón de Santo Domingo de Heredia.

De acuerdo con el informe de la Policía Judicial, el sospechoso se desplazaba en una bicimoto y, en apariencia, aprovechaba momentos en que las víctimas realizaban ejercicio en bicicleta para acercarse y realizar tocamientos indebidos.

Las investigaciones permitieron identificar al sujeto, por lo que se organizó un operativo que culminó con su detención en vía pública, en San Miguel de Santo Domingo.

Tras la captura, el OIJ le decomisó varias prendas de vestir a Navarrete. (OIJ/OIJ)

Durante la captura, los agentes decomisaron prendas de vestir que habría utilizado durante los hechos, así como el casco y la bicimoto descritos por las víctimas.

El detenido fue remitido con un informe al Ministerio Público, que ahora deberá definir su situación jurídica.