Sucesos

OIJ detiene a hombre en bicimoto sospechoso de abusar de mujeres ciclistas en Heredia

El sujeto, de 28 años, es sospechoso de realizar tocamientos indebidos a mujeres que hacían ejercicio.

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Por Yucsiany Salazar
OIJ capturó a un hombre de 28 años sospechoso de atacar a mujeres ciclistas mientras él se desplazaba en bicimoto.
OIJ capturó a un hombre de 28 años sospechoso de atacar a mujeres ciclistas mientras él se desplazaba en bicimoto, en Heredia. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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