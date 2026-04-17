Cae en Puntarenas hombre de 71 años que llevaba años prófugo por violaciones a menores de edad

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este jueves a un hombre de apellidos Chavarría Madriz, de 71 años, quien se mantenía en fuga y era requerido por las autoridades judiciales de San Carlos por tres presuntos delitos de violación contra menores de edad.

Según información oficial, el sujeto fue ubicado en Puntarenas tras labores de inteligencia e investigación iniciadas a partir de datos confidenciales. Con el seguimiento, los agentes lograron localizarlo y luego capturarlo.

El OIJ confirmó que los hechos investigados ocurrieron entre 2018 y 2020 y que las víctimas son tres personas menores de edad; un caso corresponde a 2018 y dos a 2020.

Tras la detención, Chavarría Madriz quedó a la orden del Tribunal de Juicio de San Carlos, instancia que había emitido las órdenes de captura en su contra.

El OIJ reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar con información confidencial que permita ubicar a personas requeridas por la justicia, medianate la línea 800-8000-645.