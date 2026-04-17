Sucesos

Cae en Puntarenas hombre de 71 años que llevaba años prófugo por violaciones a menores de edad

Hechos investigados ocurrieron entre 2018 y 2020

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Por Sebastián Sánchez
Adulto mayor es detenido por presuntamente cometer tres violaciones.
Adulto mayor es detenido por presuntamente cometer tres violaciones. (OIJ/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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