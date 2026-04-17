Cae en Cartago el sospechoso de un doble homicidio ocurrido en Los Chiles

El hombre fue detenido en Cartago. (Imagen con fines ilustrativos).

La Fiscalía Adjunta de San Carlos ordenó la captura de un hombre de apellido Campos, de 50 años, a quien vincula con el asesinato de dos personas para cometer un robo.

El arresto del imputado ocurrió en Cartago durante las horas de la mañana de este jueves. Los oficiales lo interceptaron en el momento en que salía de su vivienda.

La investigación señala que los hechos sucedieron el 18 de noviembre del 2024 en San Gerardo de Los Chiles. Al parecer, Campos y otro sujeto de apellido Acevedo utilizaron armas de fuego para disparar contra las víctimas.

El móvil del ataque fue el robo de las pertenencias de los ahora fallecidos. Actualmente, el cómplice de apellido Acevedo descuenta una sentencia por un delito de robo en un centro penal.

La fiscalía formalizará los cargos contra Acevedo bajo el expediente 24-000651-0706-PE. En cuanto a Campos, el Ministerio Público le tomará la declaración indagatoria próximamente.

La autoridad judicial solicitará medidas cautelares ante el juzgado correspondiente.