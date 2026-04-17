Sucesos

Cae en Cartago el sospechoso de un doble homicidio ocurrido en Los Chiles

La detención se dio la mañana de este jueves por orden de la Fiscalía Adjunta de San Carlos

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Por Sebastián Sánchez
Hombre intentó asesinar a un oficial de Fuerza Pública en Alajuela.
El hombre fue detenido en Cartago. (Imagen con fines ilustrativos). (Alonso Tenorio/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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