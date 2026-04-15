Sucesos

Cae joven por seguir en moto a mujer y abusar de ella

Hombre fue detenido la tarde de este martes en Santa Ana

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Por Sebastián Sánchez
Un joven fue detenido como sospechoso de abusar de una joven que viajaba en moto. Foto: OIJ
Un joven fue detenido en Santa Ana como sospechoso de abusar de una mujer mayor de edad. (OIJ/OIJ)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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