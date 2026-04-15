Cae joven por seguir en moto a mujer y abusar de ella

Un joven fue detenido en Santa Ana como sospechoso de abusar de una mujer mayor de edad.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la tarde de este martes a un hombre de apellido Gunera, de 20 años, como sospechoso del delito de abuso sexual contra una persona mayor de edad.

La detención se realizó a las 5:50 p. m. en el cantón de Santa Ana, con apoyo de la Policía Municipal de la localidad.

Según el informe policial, los hechos que se investigan ocurrieron el sábado 11 de abril, alrededor de las 8:40 a. m., en el sector del río Bravo, en perjuicio de una mujer mayor de edad que se desplazaba en motocicleta.

La víctima habría notado que era seguida por otro motociclista y, al detenerse en la vía, se produjeron los hechos denunciados.

Tras las diligencias de investigación, las autoridades lograron identificar al sospechoso y proceder con su ubicación y captura. El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.