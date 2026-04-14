Sucesos

Hombre asesinó a balazos a otro en un bar. Tribunal dicta sentencia

Los hechos ocurrieron en Carrillo, Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Vecinos del lugar expresaron preocupación por hechos violentos ocurridos en horas de la mañana.
Un hombre asesinó a otro en un bar de Guanacaste. Recibió larga condena. (Imagen con fines ilustrativos). (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
homicidiosentenciacondenaPoder JudicialGuanacaste
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.