Hombre asesinó a balazos a otro en un bar. Tribunal dicta sentencia

Un hombre asesinó a otro en un bar de Guanacaste. Recibió larga condena. (Imagen con fines ilustrativos).

El Tribunal Penal de Santa Cruz dictó, este 13 de abril, una sentencia de 12 años de cárcel contra un hombre de apellidos López Rojas por el delito de homicidio simple.

Los hechos sucedieron el 12 de octubre del 2024 en Carrillo de Guanacaste. López Rojas se encontraba frente a un bar cuando se presentó el ofendido, identificado como Luis Diego Díaz Angulo.

El despacho judicial confirmó que el ahora sentenciado sacó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones a la víctima.

Díaz Angulo recibió un impacto de bala en el cuello producto del ataque. La herida causada por el proyectil le provocó la muerte de forma inmediata en el sitio del suceso.

Mientras la sentencia queda en firme, López debe cumplir prisión preventiva.