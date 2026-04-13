Sucesos

Hombre pasará largo periodo en la cárcel por intentar asesinar a un policía con un machete

El oficial sufrió graves heridas durante el cumplimiento de su deber en Alajuela

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Por Sebastián Sánchez
Hombre intentó asesinar a un oficial de Fuerza Pública en Alajuela.
Hombre intentó asesinar a un oficial de Fuerza Pública en Alajuela. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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