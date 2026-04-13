Hombre pasará largo periodo en la cárcel por intentar asesinar a un policía con un machete

El Tribunal Penal de Grecia condenó el 10 de abril, a 10 años de prisión, a un hombre de apellidos Alfaro González por intentar asesinar a un oficial de la Fuerza Pública.

Al sujeto se le acreditaron los delitos de agresión con arma, resistencia agravada y tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron el 11 de abril del 2025 en la localidad de Zarcero. Según la acusación de la Fiscalía, Alfaro intentó atacar primero a un particular con un machete. Ante la alerta, varios oficiales de la Fuerza Pública se presentaron en el sitio para controlar la situación.

Los policías abordaron al sospechoso y le dieron la orden de detenerse y de que soltara un machete y un cuchillo. El hombre ignoró la instrucción de las autoridades y se abalanzó contra uno de los uniformados.

Un segundo oficial intervino para evitar que Alfaro continuara con la agresión contra su compañero. A pesar de la ayuda, el policía herido sufrió una fractura y una herida cortante en un dedo que requirió una cirugía.

El sentenciado debe cumplir prisión preventiva mientras la condena adquiere firmeza jurídica.