Tribunal de Heredia impone nueva condena al asesino de Karolay Serrano, esta vez por violación de menor de edad

El Tribunal Penal de Heredia impuso una nueva condena a Andrey Josué Cubillo Hidalgo, quien ya había sido condenado por el asesinato de Karolay Del Carmen Serrano Cordero. En esta ocasión, recibió otra sentencia de 66 años de prisión por la violación de una persona menor de edad.

En el 2021, Cubillo fue sentenciado a 24 años de cárcel por idear el asesinato de su exnovia Serrano Cordero.

Ahora, afrontó una nueva acusación según la cual, entre el 22 de octubre y el 19 de noviembre de 2019, violó a una menor de 14 años en San Pablo de Heredia, aprovechando momentos en los que se encontraba sola.

La condena de Cubillo se readecuó a 50 años, dado que es el máximo permitido por la legislación penal costarricense.

El homicidio de Karolay Serrano

En relación con el caso anterior, los jueces llegaron a la conclusión de que Cubillo Hidalgo ideó un plan para asesinar a Karolay Serrano, en conjunto con Jhonderth Mauricio Soto Rodríguez y una persona menor de edad.

El cuerpo de Karolay Serrano fue encontrado en febrero del 2020 en Barva, Heredia. (Carlos González Carballo)

“La evidencia aportada permitió comprobar que Cubillo había tenido una relación con la ofendida; sin embargo, en determinado momento, buscó a una menor de edad (sentenciada en otro proceso) para que le ayudara a acabar con la vida de Karolay Serrano“, explicó anteriormente la Fiscalía.

“A su vez, la joven contactó a Soto e idearon un plan para asesinar a la ofendida, por lo que el 12 de agosto del 2019 los imputados trasladaron a la víctima a un mirador, en Barva, Heredia. La acusación fiscal señaló que una vez en ese lugar, Soto utilizó un arma de fuego para asesinar a la mujer y luego huyeron”, explicó el Ministerio Público.

En setiembre del 2020, una joven de 16 años fue sentenciada por participar en el homicidio de Serrano. De acuerdo con el Ministerio Público, la muchacha se encargó de conseguir un arma de fuego y luego contactó a una persona para que ejecutara el crimen.

Posteriormente, la muchacha ocultó las pertenencias y documentos de la víctima.

El 12 de agosto del 2019, Karolay Serrano salió de su trabajo en la empresa Bimbo, tomó un bus y se bajó en el Palí de Los Lagos, en Heredia. Luego, caminó unos 400 metros para llegar a la casa que alquilaba.

Más tarde, en la noche, abordó un vehículo blanco y nunca más se supo de ella.

Se presume que ese mismo día fue asesinada y después los homicidas dejaron su cuerpo en una zona montañosa en las cercanías de Sacramento, poblado aledaño al volcán Barva.

Partes óseas de su cuerpo y prendas de vestir, encontradas por un baquiano, confirmaron el deceso de la joven madre.

Serrano, de 26 años, vivía en Guararí de San Francisco, Heredia y era madre de una niña nacida en julio del 2016.