Sucesos

Tribunal de Heredia impone nueva condena al asesino de Karolay Serrano, esta vez por violación de menor de edad

Hombre afrontó un segundo proceso penal que le da más años en la cárcel

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Por Sebastián Sánchez
La sentencia la impuso el Tribunal Penal de Heredia. (Hugo Solano)







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Karolay SerradoAndrey Cubillo
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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