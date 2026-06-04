Ríos crecidos, casas inundadas y árboles caídos: este es el balance de las lluvias de este miércoles

Las intensas lluvias de este miércoles provocaron incidentes en todo el país, principalmente en el Valle Central, según reportó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias ocurren debido a un posible desarrollo ciclónico en el Pacífico.

Según estimaciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), existe una probabilidad del 50% de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, con opción de que evolucione a una depresión tropical.

Este jueves 4 de junio estará marcado por condiciones inestables debido a la cercanía y actividad de la zona de convergencia intertropical. Este patrón favorecerá lluvias durante diferentes momentos del día en gran parte del territorio nacional.

Detalle de incidentes

Las lluvias de la tarde han provocado afectaciones en varios cantones de Cartago. En el cantón Central se reportan incidentes en los distritos de Tierra Blanca y Llano Grande, así como en barrios como Quircot y Los Diques; en la última zona, el río Reventado se creció debido a las lluvias en la parte alta.

En el cantón de Alvarado, el distrito de Pacayas también presenta afectaciones asociadas a las precipitaciones.

Crecida de río Reventado en Cartago

En el cantón de Alajuela, una vivienda se inundó por saturación de alcantarillado, mientras que en Peñas Blancas de San Ramón un árbol cayó sobre la ruta 702, hacia el cantón de Tilarán.

En Montes de Oca, en la provincia de San José, se reporta una acumulación de agua en la laguna de la quebrada Los Negritos.

Según la CNE, los Comités Municipales de Emergencia se mantienen activos y realizando valoraciones.

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.