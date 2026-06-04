Sucesos

Ríos crecidos, casas inundadas y árboles caídos: este es el balance de las lluvias de este miércoles

Cartago, San José y Alajuela fueron las provincias más afectadas, según la CNE

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Por Sebastián Sánchez
Río Reventado se creció debido a las lluvias. Afectó comunidades en Cartago.
Río Reventado se creció debido a las lluvias. Afectó comunidades en Cartago. (Suministrada por Keyna Calderón/Captura de video)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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