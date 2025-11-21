Sucesos

Retenciones en la cajuela y amenazas: así operaban sospechosos de bajonazos en Heredia

Los tres presuntos asaltantes fueron detenidos por asaltar a un repartidor

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Durante tres allanamientos, agentes judiciales hallaron uno de los carros robados y pertenencias de las víctimas.
Durante tres allanamientos, agentes judiciales hallaron uno de los carros robados y pertenencias de las víctimas. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AsaltosbajonazosHerediaOIJ
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.