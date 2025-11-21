Retenciones en la cajuela y amenazas: así operaban sospechosos de bajonazos en Heredia

Durante tres allanamientos, agentes judiciales hallaron uno de los carros robados y pertenencias de las víctimas.

Dos mujeres y un hombre son los principales sospechosos de perpetrar al menos dos bajonazos en un lapso de quince días, en distintas localidades de la provincia de Heredia.

Amenazas con arma de fuego, retenciones y robo del vehículo. En ambos casos, de acuerdo con las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el método habría sido el mismo.

A las 6 a. m. de este viernes, la Policía Judicial ejecutó tres allanamientos en las viviendas de los sospechosos: un hombre de apellido Barquero, de 30 años, y dos mujeres identificada como Navarro, de 36 años, y Peralta, de 31.

Dos de los inmuebles se ubican en el centro de Guápiles y uno en el sector de La Colonia, también en Guápiles.

Los sospechosos fueron detenidos la madrugada del 20 de noviembre por la Policía Administrativa, ya que aparentemente asaltaron a un repartidor que laboraba para una plataforma digital.

El primer bajonazo conocido por las autoridades ocurrió el 31 de octubre de este año, cuando las personas afectadas estaban estacionadas en vía pública en San Rafael de Heredia. En apariencia, los abordaron y los amenazaron con un arma de fuego antes de introducirlos en la cajuela de su propio vehículo.

Los asaltantes los trasladaron hasta Guápiles y los mantuvieron retenidos por al menos dos horas, luego los regresaron y los abandonaron en San Rafael. Los sospechosos robaron el vehículo, el cual, de acuerdo con la Polcía Judicial, todavía no ha sido ubicado.

Los sospechosos fueron detenidos el 20 de noviembre por presuntamente asaltar a un repartidor. (OIJ/Cortesía)

El segundo caso ocurrió el sábado 15 de noviembre, cuando dos hombres y dos mujeres estaban en el mirador Los Cartagos, en Vara Blanca. Como sucedió días antes, los sospechosos los amenazaron con un arma de fuego y metieron a los dos hombres dentro de la cajuela; a las dos mujeres las colocaron en los asientos traseros, custodiadas por uno de los presuntos integrantes del grupo criminal.

A ellos también los retuvieron y posteriormente los abandonaron. A las mujeres las dejaron en La Virgen de Sarapiquí y a los hombres en San Miguel, también en Sarapiquí. El vehículo fue localizado esta mañana durante el allanamiento en la vivienda situada en La Colonia.

Luego de la detención de los sospechosos, los agentes judiciales coordinaron con el Ministerio Público y fue entonces cuando se coordinaron los operativos de este viernes. Además de encontrar uno de los vehículos, dentro de las vivienda se hallaron también pertenencias de las víctimas.