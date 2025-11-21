Sucesos

Vecina de Sabanilla era supuesta financista de grupo de préstamos gota a gota

Sospechosa estaría vinculada con el delito de legitimación de capitales.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Agentes judiciales allanaron un condominio en Sabanilla, como parte de una investigación del OIJ y la Fiscalía de Quepos relacionada con préstamos gota a gota.
Agentes judiciales allanaron un condominio en Sabanilla, como parte de una investigación del OIJ y la Fiscalía de Quepos relacionada con préstamos gota a gota. (Christian Montero/Foto: La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Préstamos gota a gotaAllanamiento OIJ Quepos
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.