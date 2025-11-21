Vecina de Sabanilla era supuesta financista de grupo de préstamos gota a gota

Agentes judiciales allanaron un condominio en Sabanilla, como parte de una investigación del OIJ y la Fiscalía de Quepos relacionada con préstamos gota a gota.

Una vecina de Sabanilla figura como pieza clave en un grupo presuntamente dedicado a colocar préstamos gota a gota el cual fue desarticulado este viernes por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos.

En la causa por presuntas extorsiones y agresiones relacionadas con esta modalidad de créditos abusivos, llevó a las autoridades judiciales hasta dos mujeres y un hombre cuyas viviendas fueron allanadas desde pasadas las 10:00 a.m. en los cantones de Quepos y Buenos Aires de Puntarenas, así como en Sabanilla en San José.

Uno de los allanamientos se desarrolla en el condominio Blue Garden en San Rafael de Sabanilla donde las autoridades confirmaron la detención de una mujer de apellidos Calderón Solís, en Quepos y Buenos Aires se busca a un hombre y otra mujer cuyas identidades aún se desconocen.

De acuerdo con la investigación, Calderón Solís sería la persona que aporta el dinero que era colocado en los préstamos informales y se investiga su posible vínculo con el delito de legitimación de capitales.

La Policía Judicial ratificó que a la sospechosa la investigan por dos casos ocurrido en febrero y marzo de este año en la que habría ejecutado amenazas. “Al parecer enviándole imágenes, fotos y vídeos de armas, de personas decapitadas a las personas que solicitaron los créditos”, reportó el OIJ.

Según publicaciones de Telenoticias del 2017, Calderón Solís fue investigada junto a un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien para ese momento se mencionó era su pareja, por supuestamente extorsionar y amenzar a deudores de modalidad de crédito cuyos intereses suelen ser abusivos.

En la investigación que desarrolla el Ministerio Público en esta ocasión, se estableció que un sujeto radicado en Quepos sería el encargado de colocar el dinero y ejecutar los cobros mediante extorsiones y acciones violentas.

Allanamientos por préstamos gota a gota

A la sospechosa de Buenos Aires se le investiga por presuntamente encargarse de conseguir clientes para otorgar los préstamos que se caracterizan por tener intereses abusivos.

Durante los allanamientos se ha decomisado por parte del OIJ y la Fiscalía, droga como marihuana, éxtasis, dinero en efectivo y un arma de fuego.