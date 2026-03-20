Repretel denuncia que agente del OIJ amenazó a periodistas durante cobertura de extradición; organismo abre investigación

Periodista denunció amenazas en cobertura de la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata.

El periodista Jesús Chacón, de Noticias Repretel, denunció amenazas por parte de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante la cobertura del la extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata.

Chacón hizo la denuncia durante la transmisión en vivo. Según narró, el incidente ocurrió cuando la caravana salía de La Reforma hacia el aeropuerto Juan Santamaría. Explicó que un oficial del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) les impidió el paso para seguir la caravana. Cuando reclamaron por qué no podían avanzar, Chacón dijo que un oficial le respondió: “si pasan los tengo que agarrar a balazos”.

El director de Noticias Repretel, Randal Rivera, pidió explicaciones al director del OIJ, Michael Soto, sobre esta situación.

El OIJ confirmó que investigará el caso.