Sucesos

Repretel denuncia que agente del OIJ amenazó a periodistas durante cobertura de extradición; organismo abre investigación

El incidente ocurrió en el momento del traslado de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata desde La Reforma hacia el aeropuerto

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Por Yucsiany Salazar
Periodista denunció amenazas en cobertura de la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata.
Periodista denunció amenazas en cobertura de la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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