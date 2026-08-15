¡Reinaldo Pineda ya salió del Chirripó! Así fue su rescate en helicóptero

La difícil operación de rescate del turista Reinaldo Pineda, de 58 años, alcanzó este sábado uno de sus momentos más importantes, luego de que los cuerpos de emergencia lograran sacarlo del Parque Nacional Chirripó y trasladarlo al hospital, pese a las condiciones climáticas adversas.

Pineda permaneció cuatro días desaparecido antes de ser localizado y extraído de la montaña.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que a las 10:21 a. m. se completó con éxito la extracción de Pineda, quien fue trasladado en condición urgente al Hospital Escalante Pradilla, acompañado por paramédicos y cuerpo médico de la entidad.

“Agradecemos profundamente a los brigadistas y a todo el personal de la comunidad que se sumó a apoyar esta operación de búsqueda. Ahora lo que queda es esperar la extracción y salida de cada uno de los rescatistas que aún se encuentran en la montaña”, señaló Jorge Matamoros, coordinador del operativo regional de la Cruz Roja.

El rescate de Pineda en helicóptero se realizó con éxito, pese a que, durante la mañana de este sábado, la Cruz Roja informó de que evaluaba las opciones para ejecutar la extracción debido a las condiciones climáticas adversas. Esto se debe a que el paso de la onda tropical N.° 32 mantiene un escenario de lluvias y vientos inestables en el país.

El cuerpo de atención de emergencias confirmó que en el rescate participaron 46 rescatistas, entre miembros de la Cruz Roja, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y organizaciones privadas de rescate de la zona.

A las 11:26 a. m., la Cruz Roja confirmó que Pineda llegó al hospital, donde será atendido y evaluado por el cuerpo médico.

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Cuatro días a la intemperie

Lo que comenzó como una visita al Parque Nacional Chirripó se convirtió en cuatro días de angustia para Reinaldo Pineda, quien permaneció expuesto al frío, la neblina y las condiciones agrestes de la montaña luego de ser reportado como desaparecido a inicios de la semana.

El turista fue localizado por la Cruz Roja este viernes 14 de agosto, aproximadamente 800 metros fuera del sendero, en el sector conocido como Las Morrenas. Se encontraba consciente, alerta y orientado. El hallazgo ocurrió durante el cuarto operativo de búsqueda, que comenzó a las 2:30 a. m.

Pineda presentaba varios golpes y signos de deshidratación. Los cruzrojistas lo trasladaron hasta el albergue de operaciones instalado en la montaña, en Crestones, donde confirmaron que su estado de salud evolucionaba favorablemente.