Sucesos

¡Reinaldo Pineda ya salió del Chirripó! Así fue su rescate en helicóptero

El turista, de 58 años, fue localizado con vida el viernes tras cuatro días desaparecido y este sábado fue extraído de la montaña en un helicóptero. Vea los videos e imágenes del operativo

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Traslado aéreo de Reinaldo de Pineda desde Crestones hasta San Gerardo Rivas. Foto Cruz Roja.
Traslado aéreo de Reinaldo de Pineda desde Crestones hasta San Gerardo Rivas. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Traslado aéreo de Reinaldo de Pineda desde Crestones hasta San Gerardo Rivas. Foto Cruz Roja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.