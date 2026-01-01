Sucesos

Regreso terminó en tragedia en San Carlos: tío y sobrino mueren en choque frontal tras festividad de Año Nuevo

Choque entre vehículo sedán y un pickup ocurrió de madrugada este jueves en Muelle de Florencia de San Carlos

Por Juan Fernando Lara Salas y Édgar Chinchilla
La colisión frontal ocurrió sobre la Ruta 4, en Muelle de Florencia de San Carlos, donde fallecieron Jimmy Varela Jarquín, de 45 años, y su tío Agustín Ortíz Jarquín, de 49 años tras quedar prensados dentro del vehículo en el que viajaban. Fotografía:
La colisión frontal ocurrió sobre la Ruta 4, en Muelle de Florencia de San Carlos, donde fallecieron Jimmy Varela Jarquín, de 45 años, y su tío Agustín Ortíz Jarquín, de 49 años tras quedar prensados dentro del vehículo en el que viajaban. (Édgar Chinchilla/La Nación)







Juan Fernando Lara Salas

