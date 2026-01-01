Regreso terminó en tragedia en San Carlos: tío y sobrino mueren en choque frontal tras festividad de Año Nuevo

La colisión frontal ocurrió sobre la Ruta 4, en Muelle de Florencia de San Carlos, donde fallecieron Jimmy Varela Jarquín, de 45 años, y su tío Agustín Ortíz Jarquín, de 49 años tras quedar prensados dentro del vehículo en el que viajaban.

Las autoridades identificaron la tarde de este jueves a los dos hombres que fallecieron la madrugada de este mismo 1.º de enero en un accidente de tránsito ocurrido en Muelle de Florencia de San Carlos.

Se trata de Jimmy Varela Jarquín, de 45 años, y su tío Agustín Ortíz Jarquín, de 49 años, ambos vecinos de comunidades del cantón sancarleño.

Varela Jarquín residía en Las Delicias de Aguas Zarcas, se desempeñaba en labores de construcción y era padre de tres hijos de 10, 6 y 3 años.

Él conducía el vehículo en el que viajaban y, según información preliminar, había adquirido ese automóvil hacía apenas unos 15 días.

Su tío, Agustín Ortíz Jarquín, vecino de San Josecito de Cutris, trabajaba como peón agrícola y también era padre de tres hijos menores de edad.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, ambos habrían participado en una actividad familiar para recibir el Año Nuevo y, al momento del accidente, Varela se dirigía a dejar a su tío a su vivienda.

El choque ocurrió a las 3:10 a. m., a unos dos kilómetros al oeste del hotel Tilajari, sobre la Ruta 4. Se trató de una colisión frontal entre un automóvil sedán Hyundai Accent y un pickup Toyota Hilux.

Tragedia en Muelle de Florencia

Producto del fuerte impacto, el sedán quedó completamente destruido y sus dos ocupantes quedaron prensados dentro del vehículo.

Personal de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos trabajó durante aproximadamente 35 minutos en las labores de rescate; sin embargo, ambos hombres ya se encontraban sin signos vitales antes de ser liberados.

En el accidente también resultó involucrada una mujer de apellido Pérez, conductora del pickup Toyota Hilux, quien fue trasladada en condición estable al Hospital San Carlos para su valoración médica, informó Deinner Jara, cruzrojista que atendió la emergencia.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las causas exactas de esta colisión que enluta a dos familias sancarleñas en el inicio del 2026.