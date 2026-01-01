Sucesos

Dos hombres murieron en colisión frontal de vehículos en Muelle de Florencia en San Carlos

Choque entre vehículo sedán y un pickup ocurrió de madrugada y obligó al cierre de la vía por más de cuatro horas

Por Juan Fernando Lara Salas y Édgar Chinchilla
Tragedia en Muelle de Florencia







