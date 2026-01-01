Dos hombres murieron en colisión frontal de vehículos en Muelle de Florencia en San Carlos

Dos hombres murieron trágicamente la madrugada de este jueves 1.º de enero tras una colisión frontal entre dos vehículos en Muelle de Florencia de San Carlos, específicamente a dos kilómetros al oeste del hotel Tilajari, sobre la Ruta 4.

El accidente ocurrió a las 3:10 a. m. y dejó como víctimas a dos hombres de entre 30 y 45 años, quienes aún no han sido identificados.

Ambos viajaban en un automóvil sedán Hyundai Accent que quedó destruido de la fuerza del choque. Los dos ocupantes quedaron prensados dentro del vehículo.

En el choque también estuvo involucrado un pickup Toyota Hilux, conducido por una mujer de apellido Pérez, quien fue trasladada en condición estable al Hospital San Carlos para su valoración médica, indicó Deinner Jara, cruzrojista desplazado al sitio del incidente.

Personal de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos trabajó durante aproximadamente 35 minutos para liberar a los ocupantes del sedán.

No obstante, desde antes de ser extraídos, ambos ya se encontraban sin signos vitales.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permanecieron en el sitio realizando la inspección correspondiente y posteriormente efectuaron el levantamiento de los cuerpos, además de iniciar las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Debido a las diligencias judiciales, la Ruta 4 se mantuvo cerrada en ese punto por más de cuatro horas, lo que generó afectación al tránsito vehicular durante la madrugada.