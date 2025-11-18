Rastreo en la nube: así logró el OIJ detener a sospechoso de compartir material sexual infantil

El OIJ detuvo en Cartago a un hombre sospechoso de producir pornografía infantil.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo esta mañana en Quircot de Cartago a un hombre de 47 años, identificado con el apellido Villegas, sospechoso de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

Según el informe preliminar, la investigación comenzó en setiembre de este año, cuando los agentes lograron identificar, mediante herramientas tecnológicas avanzadas, la existencia de un usuario que almacenaba y compartía este tipo de contenido a través de un sistema de almacenamiento en la nube.

Tras la identificación del usuario y su domicilio, se solicitó y ejecutó un allanamiento coordinado con el Ministerio Público. Durante el operativo se decomisaron dos teléfonos celulares. Además, encontraron tres aves silvestres, además de la detención del sospechoso.

El hombre será presentado ante la autoridad judicial correspondiente para iniciar el proceso legal que corresponde.

La semana pasada, un sujeto de 56 años, de apellido Arias, fue detenido en Pérez Zeledón, como sospechoso del delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

La detención se realizó durante un allanamiento en una vivienda localizada en Río Seco de Villa Ligia, efectuado por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, con apoyo de la delegación regional del OIJ en ese cantón del sur del país.

El artículo 173 del Código Penal establece penas de cinco a nueve años de cárcel para que quien fabrique, produzca o reproduzca divulgue o utilice imágenes, la voz o los datos personales, por cualquier medio, de material pornográfico infantil.