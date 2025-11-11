OIJ detiene a sujeto de 56 años en Pérez Zeledón por difusión de material sexual infantil

Un sujeto de 56 años, de apellido Arias, fue detenido la madrugada de este martes en Pérez Zeledón, como sospechoso del delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La detención se realizó a las 5 a. m. durante un allanamiento en una vivienda localizada en Río Seco de Villa Ligia, efectuado por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, con apoyo de la delegación regional del OIJ en ese cantón del sur del país.

Según el informe preliminar, el operativo es resultado de una investigación que permitió rastrear actividad digital vinculada con la distribución de material sexual infantil.

En el sitio, los agentes decomisaron equipos electrónicos y otros indicios que serán analizados por especialistas en informática forense.

El allanamiento continuaba esta mañana, mientras los investigadores recaban pruebas que permitan determinar el alcance de las acciones del sospechoso en plataformas digitales.

Agentes del OIJ allanaron una vivienda en Río Seco de Villa Ligia, en Pérez Zeledón, donde fue detenido un hombre de 56 años, sospechoso de tenencia y difusión de material sexual infantil. Foto: (OIJ/Cortesía)

LEA MÁS: Cae el segundo cabecilla de la red que reclutaba menores por Instagram y TikTok