Cae el segundo cabecilla de la red que reclutaba menores por Instagram y TikTok

Autoridades judiciales distribuyeron este lunes esta imagen de Sun para ubicar a este sujeto en fuga luego de allanamientos realizados el lunes contra banda de explotación sexual de menores. Fotografía:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención este martes 21 de un hombre de apellido Sun, de 49 años, quien permanecía prófugo desde este lunes tras los allanamientos realizados contra una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Sun se entregó a las autoridades, según confirmó el director del OIJ, Rándall Zúñiga, quien explicó que el sujeto era buscado desde ayer por figurar como uno de los presuntos integrantes de la organización criminal que captaba menores de edad a través de redes sociales como Instagram y TikTok.

Zúñiga no especificó dónde o en qué circunstancias fue detenido, pero recalcó que ya fue arrestado.

“Este hombre estaba en fuga desde ayer y fue localizado hoy. Se le vincula directamente con las actividades de captación y explotación sexual de menores”, detalló Zúñiga.

LEA MÁS: Esto hizo el Ministerio de Trabajo tras captura de uno de sus abogados ligado a red de explotación sexual de niñas

De acuerdo con la investigación judicial, la estructura criminal estaba liderada por dos comerciantes de origen chino, uno con residencia permanente en el país y otro naturalizado costarricense, ambos detenidos durante los operativos del lunes ejecutados por la Delegación Regional de Heredia.

Las pesquisas señalan que el grupo subcontrataba a mujeres para captar adolescentes, ofreciéndoles incentivos de tipo sexual. Por cada víctima, la organización habría recibido entre ¢250.000 y ¢500.000, según los reportes del OIJ.

Además, los principales sospechosos mantenían un perfil empresarial consolidado en Costa Rica, con negocios en Guanacaste, entre ellos una cadena de supermercados, locales comerciales, venta de loterías y restaurantes de comida asiática.

Zúñiga reiteró que el OIJ continuará con las diligencias judiciales para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y reforzar las medidas de protección hacia las víctimas menores de edad.