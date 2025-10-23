OIJ detiene en centro educativo a hombre por tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil

OIJ detiene a hombre sospechoso de difusión y tenencia de material de abuso sexual infantil.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo en un centro educativo de Alajuelita a un hombre de apellido Alfaro, de 24 años, por tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

Según el OIJ, en enero del 2023, al parecer el hombre difundía material ilícito desde un servicio de mensajería en Tnternet, lo que dio inicio a la investigación por parte de las autoridades.

Tras varios trabajos de vigilancia y seguimiento, se logró la detención. Inicialmente los allanamientos se dieron en San Antonio de Desamparados, sin embargo, fue detenido horas más tarde en otro cantón josefino.

En el operativo, se decomisaron cuatro celulares, dos computadores de escritorio, una portátil, una consola de videojuegos y un disco duro externo. El detenido fue remitido al Ministerio Público.