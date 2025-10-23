OIJ captura a hermanos sospechosos de vender drogas cerca de escuelas

Parte de la prueba decomisada, la mañana de este jueves, en la urbanización Los Rosales, en el sector de Nuevo Caribe, en Cariari (Pococí, Limón). Foto:

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles detuvieron, la mañana de este jueves, a una pareja de hermanos sospechosa de dedicarse a la venta de drogas en el distrito de Cariari de Pococí, en Limón.

El operativo se realizó a las 4 a. m. en una vivienda localizada en la urbanización Los Rosales, en el sector de Nuevo Caribe, como parte de una investigación que llevaba cuatro meses en curso.

Según informó el OIJ, la pesquisa inició luego de que varios vecinos presentaran denuncias sobre aparentes movimientos relacionados con la venta de drogas en el lugar.

Durante las diligencias, agentes encubiertos efectuaron varias “precompras” que permitieron confirmar que los sospechosos, de apellidos Aguirre Sánchez, presuntamente realizaban ventas de droga frente a la escuela de Nuevo Caribe, en la escuela de Palermo y en la vía pública, en la entrada de la urbanización.

En el allanamiento de este jueves, los investigadores decomisaron dosis de marihuana y cocaína, así como dinero en efectivo. Varios de los billetes estaban marcados, lo que confirmó que se trataba de los mismos que se usaron para las compras controladas.

Los hermanos fueron trasladados con la evidencia a las celdas del OIJ, donde permanecerán hasta ser presentados ante la Fiscalía, con el informe correspondiente por presunta infracción a la Ley de Psicotrópicos.