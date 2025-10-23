Sucesos

OIJ captura a hermanos sospechosos de vender drogas cerca de escuelas

Durante allanamiento, la Policía judicial detuvo a dos hermanos, en Cariari de Pococí, por presunta venta de drogas cerca de escuelas, y decomisaron marihuana, cocaína y dinero marcado

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Parte de la prueba decomisada este jueves en urbanización Los Rosales, en el sector de Nuevo Caribe, en Cariari (Pococí, Limón). Fotografía:
Parte de la prueba decomisada, la mañana de este jueves, en la urbanización Los Rosales, en el sector de Nuevo Caribe, en Cariari (Pococí, Limón). Foto: (Reiner Montero/Cortesía)







OIJ de GuápilesCariari de PococíAllanamiento por drogasVenta de drogas
Juan Fernando Lara Salas

